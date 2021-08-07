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台南左鎮山坡同地點　三度發生土石及竹林滑落交通單線中斷

▲台南左鎮台20線約25公里處，7日上午三度發生邊坡土石及竹林滑落，導致左鎮往新化單向交通再次中斷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南左鎮台20線約25公里處，7日上午三度發生邊坡土石及竹林滑落，導致左鎮往新化單向交通再次中斷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因近日南部雨勢不斷，台南左鎮台20線約25公里處，7日上午三度發生邊坡土石及竹林大量滑落，導致左鎮往新化單向交通中斷，該處在5、6、7日連續3天發生土石竹、樹林滑落現象，也造成轄區新化分局及相關工務單位的困擾，目前新化分局警方進行單向汽機道路封鎖，並報請通報公路總局曾文工務段人員搶通中。

▲台南左鎮台20線約25公里處，7日上午三度發生邊坡土石及竹林滑落，導致左鎮往新化單向交通再次中斷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化分局指出，8月7日上午7時50分，在左鎮區臺20線25K處（左鎮區中心里八之7號平埔族美食餐廳）旁，再度發生山坡土石連同竹子滑落，淹沒單向（左鎮往新化方向）致交通中斷，幸好無車輛及人員受波及，通報公路總局曾文工務段人員至現場清理。

▲台南左鎮台20線約25公里處，7日上午三度發生邊坡土石及竹林滑落，導致左鎮往新化單向交通再次中斷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，5日下午台20線約25公里處發生邊坡竹林滑落事件，導致交通中斷並通報災害應變中心，台南市長黃偉哲接獲報告，立刻指示必須馬上處理搶修事宜，維護民眾用路安全。現場由新化分局員警疏導及設置交通錐管制，左鎮區公所也立即通報公路總局曾文工務段，找來工程人員、山貓機具，進行竹林及土石清理，已於下午5時25分清理完畢並恢復雙向通車。

▲台南左鎮台20線約25公里處，7日上午三度發生邊坡土石及竹林滑落，導致左鎮往新化單向交通再次中斷。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南左鎮台20線約25公里處，7日上午三度發生邊坡土石及竹林滑落，導致左鎮往新化單向交通再次中斷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化分局於6日下午4時41分許據報，台20線25K處發生土石及樹木滑落案，新化分局警方馬上派員前往查處，確認發生地點於5日發生竹林滑茖位置左鎮區台20線25k處，馬上進行左鎮區往新化區方向單向汽機道路封鎖，以保障人車安全。直到晚上8時45分許工務單位搶通，恢復雙向通車。未料，7日上午同一地點三度發生土石流及竹林滑落淹沒單向車道事件，顯示該處邊坡有問題，才會導致土山一再滑落事件。

台南市長黃偉哲請公路總局設法解法此一問題，以免一再發生土石滑落崩塌情事，此外，黃偉哲市長指示新化分局派員在該處駐守，以隨時掌握現場情況，避免因土石滑落影響民眾行車安全。

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