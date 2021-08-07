內湖好市多取消免費停車　「收費規則曝光」千人一面倒讚翻

▲內湖好市多9日起取消免費停車，公布收費規則。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

美式賣場好市多（COSTCO）車位過去遭長期霸占，更被不少民眾當作免費停車位，導致顧客一位難求，因此近來紛紛改為收費制。如今內湖好市多貼出告示，公告自8月9日起停車每小時收費100元，並提供消費折抵，更讓網友一面倒大讚「早該實施！」

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一張照片，上頭可見停車場最新公告寫著「為了提升會員購物服務品質，本賣場停車場將於110年8月9日起，實施購物消費折抵停車費新制」。

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內容明確指出，停車計時收費每小時100元，消費滿500元（含）折抵3小時，每天最高折抵3小時。若停車未滿30分鐘，視作免費；超過30分鐘者，視為1小時收費。

▲停車場公告。（圖／翻攝自臉書社團／Costco好市多 商品經驗老實說）

事實上，今年4月起就有在地網友陸續指出，「新竹正在裝設收費機器，應該快收費了」、「內湖也在裝路障了」。據悉，目前包括高雄大順店、新北中和店、新北汐止店、台北北投店都已開始收停車費，以解決民眾長期霸佔車位的問題。

如今內湖店也從善如流，許多網友一面倒大讚「每次去內湖店都塞爆，看來可以少些事了」、「終於輪到內湖店」、「贊成！很多好市多附近的上班族停免費的，排擠到真正顧客」、「支持全台統一實施」、「買到500就能折抵」、「使用者付費很OK」、「去COSTCO買不到500還真不簡單」。

還有人說，「新莊店拜託快收費」、「我支持收費，但年費就該降一點」、「新竹都架好了，但還沒開始收費」、「早就該全台門市都這樣了」、「希望新竹快點收費」、「汐止很早就開始實施，不知內湖為何這麼晚才開始」。

不過，也有人抱怨，「建議當日消費到一定金額可以免停車費，全家去一趟逛一下，再去吃個東西，超過3小時很正常，如果消費破萬還要停車費，那感覺很不OK，畢竟黑鑽卡會員還要3000，我感覺超差的...」引發熱議。

▼內湖好市多跟上腳步，實施停車場收費。（圖／資料照）

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