好市多內用「紅白桌椅組」回來了！1細節網狂讚：真的下重本

▲好市多的紅白桌椅組回來啦！（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

全台3級防疫警戒自7月27日起降至2級，繼各縣市陸續開放餐廳內用後，美式賣場好市多（Costco）2日也宣布，雙北5店從3日起將開放座位區。有民眾前往好市多時，看到賣場真的擺出了久違的「白桌紅椅組」，不禁拍下照片分享。還有人發現照片1細節，直讚好市多不僅配合防疫，還不惜成本。

一位女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出2張照片，「開放內用了，新莊店旁邊都有工作人員，使用完畢馬上前往消毒～～」只見賣場擺出招牌的紅白桌椅組，和以往不同的是，桌子上多了一個霧面隔板。一旁的消毒員工則是背著一大包用品，包括衛生紙和酒精等等，讓原PO忍不住hashtag「#感謝辛苦的防疫Costco員工」。

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▲工作人員背著一大包消毒用品包。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

照片一出，就有人發現1個細節，「居然用衛生紙在擦拭，Costco真的不惜成本，其他大賣場都用布料沾酒精在清潔而已」，其他網友也紛紛留言，「Costco 防疫的確非常非常努力」、「可能經不起一個意外發生啦！所以特別小心……對消費者很好」、「傳染開的話，捐失夠買好幾年的衛生紙。」

至於開放後的情況如何，也有網友討論，「台中南屯店用餐的人還蠻多的，幾乎位子都快坐滿」、「以台灣人在好市多的經驗，目前我真的不敢內用」、「若沒必要還是外帶比較好，減少他們的工作量跟降低自己在外飲食感染的機率」、「我選擇靜觀其變。」

▲員工相當認真在消毒。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

好市多行銷副總經理王友玫表示，8月3日起雙北5店包括北投、內湖、新莊、汐止、中和正式恢復內用，座位區開放後座位數將減半，並設有隔板、採梅花座，醬料台則依舊不會開放，飲料部分也採結帳時才拿取杯子，再去飲料台裝飲品，其餘防疫規定則按各縣市政府規定，不過仍不開放試吃試喝。