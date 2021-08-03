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好市多神茶上架！「他捧回購物車」妻笑暈　2萬人秒懂：少照片+傘

▲▼好市多買花茶，他捧「骨灰罈」畫面，2萬人笑歪（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲好市多買花茶，人夫「捧罐」的畫面引發關注！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

網搜小組／劉維榛報導.

「求解20點！」一名人夫皺眉直呼，日前去好市多採買生活用品，順便買了一罐「紅茶罐」，怎料轉身走回購物車時，老婆卻笑得上氣不接下氣，讓原PO感到不解。結果照片曝光後，引來2萬多名網友朝聖，紛紛笑虧「節哀順變，阿彌陀佛，百無禁忌！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》困惑表示，上周末與老婆去逛好市多賣場，小倆口逛著逛著，原PO發現蒂芬妮綠外觀的「超夯紅茶罐」上架了，當下，他趕緊湊上前擁入一罐，沒想到一轉身，老婆早已笑到母湯。

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原PO崩潰求解，「為什麼我要拿花茶放到車上而已，我老婆笑到黑姑，然後拿相機拍我？！求解20點！」照片爆笑曝光，只見原PO戴著黑帽、黑口罩又穿黑T恤，尤其把茶罐捧在胸前的舉止，讓人一秒與「骨灰罈」做聯想。

文章貼出後，引發2萬多名網友噴笑調侃，「就差三柱香跟一把傘了」、「怪在你還戴帽子」、「以後直接裝在裡面省錢又環保」、「就...少了張照片」、「誰叫你又剛好穿黑色衣服...難怪老婆會笑到黑姑」、「過橋要喊，不然會沒跟到」、「這花茶聽說很好喝，可是這容器讓人不敢恭維」、「看來要缺貨了」、「你拿的姿勢...有練過？」「這種場景通常在火葬場常出現」、「我也有買一個，放在家每天喝，可是每天看到它都感覺怪怪的」。

▲▼好市多買花茶，他捧「骨灰罈」畫面，2萬人笑歪（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲網友買回家後，也直呼怪怪的！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

至於喝起來味道如何？有人分享，「 很香，平常有泡茶習慣的人說這款茶本身微甜」，日前也有網友表示，「少許開水泡開之後+鮮奶+糖包=鮮奶茶，真的好好喝」、「這真的很超值！茶包泡起來也不苦澀！很順口好喝」。

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