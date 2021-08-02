好市多明起「雙北5門市開放內用」！仍不能試吃

▲雙北5間好市多明起恢復內用。（圖／記者黃可昀攝）

記者蕭筠／台北報導

全台3級防疫警戒自7月27日起降至2級，繼各縣市陸續開放餐廳內用後，雙北今（2）日也同步宣布正式恢復餐飲內用，只要依照相關防疫規定即可營業。稍早，美式賣場好市多（COSTCO）也宣布雙北5店將於明（3）日起開放座位區，但仍不提供試吃、試喝服務。

好市多行銷副總經理王友玫表示，8月3日起雙北5店包括北投、內湖、新莊、汐止、中和正式恢復內用，座位區開放後座位數將減半，並設有隔板、採梅花座，醬料台則依舊不會開放，飲料部分也採結帳時才拿取杯子，再去飲料台裝飲品，其餘防疫規定則按各縣市政府規定，不過仍不開放試吃試喝。

另，愛買量販也表示配合雙北開放餐飲內用，但全台各分店仍不開放賣場內飲食區、試吃及試飲。家樂福則宣布配合雙北內用開放，明（3）日起恢復餐廳、美食街內用，並祭出相關防疫規範，包括配合賣場單一入口管制（實聯制、額溫測量、戴口罩），美食街櫃位與主題餐廳部份採取實聯制登記、要求戴口罩；美食街混坐區、主題餐廳場內座位數減半，各桌前後左右加大1.5米距離；美食街混坐區每桌設置隔板座位採梅花座；因應可能確診者足跡或櫃點員工也已預備應變計劃，配合閉店消毒，人員造冊配合追蹤。