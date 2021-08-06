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美對台軍售惹怒北京　張競：如果不抗議「才是危險警訊！」

▲▼ 美軍「M109A6」帕拉丁型（Paladin）自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美軍「M109A6」帕拉丁型（Paladin）自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／北京報導

美國從川普時代到拜登上台，前後批准12項對台軍售案，多次引起大陸政府抗議。中華戰略學會研究員張競接受《ETtoday新聞雲》記者訪問指出，北京循例抗議很正常，反倒是這次美對台軍售項目，因涉及瑞典精密技術不能售台，實際上是不想得罪北京。未來，類似情況將持續發生，這也是未來美國對台軍售的新警訊。

美對台軍售幾乎「常態化」惹怒大陸？張競表示，北京抗議美對台軍售是意料中的事情，也證明軍售過程不再是單純軍武交易，夾雜高度政治性。「假如有天北京不抗議，一句話都不說，才台海是真正緊張的開始，如同警車突然不開單、也不追車了，勢必前面有一個危險的懸崖。」

▲▼M109A6。（圖／US Army Acquisition Support Center）

▲美最新對台軍售，內含瑞典新技術，無法輸出到台灣，改換近似的美製同級品替代。（圖／US Army Acquisition Support Center）

針對這次軍售，張競也提出新觀點，拜登政府首次軍售40門M109A6自走砲，原在申購清單內之M982A1 Excalibur精密導引砲彈，結果含有瑞典技術無法輸出到台灣，改換近似的美製同級品替代，「這是美國對我軍售出現的新警訊，必須嚴肅看待。」

張競進一步分析，「瑞典不願意賣給台灣最新技術，原因很明顯就是不想淌渾水，不想介入中美角力、台海關係。」一方面，全球化影響下，美國軍備產業與盟友合作自然也會被整合進去，很多知識技術產權將受制於人。以往美國能透過協商讓軍備盟友放行，順利對台軍售。但隨著大陸經貿、外交影響力增加，美國盟友不願得罪北京，自然影響美對台軍售品項問題。

▲▼ 中華戰略研究學會研究員 張競。（圖／記者任以芳攝）

▲中華戰略研究學會研究員 張競。（圖／記者任以芳攝）

至於，台灣斥資軍購是否能達到保衛效果？張競指出，以高昂價格購置陸上作戰火砲系統，勢必再度引起台灣內部軍事專家學者質疑；為其辯護者，必然會吹噓其威力，但是真正關鍵問題在於這項武器系統，在整體防衛作戰構想下，能否獲得發揮其功能之空間。

張競說，「許多舞臺劇演員本身演技非常卓越，但若是遇到劇本不對、舞臺不行、燈光失序、音效走調，最後演出必然走樣。所以要評斷這項軍售品項價值，絕對要從整體來看，否則就是見樹不見林。」

最後，他強調，對美軍購的目的不是要激怒北京，更不是要去討好華盛頓，鞏固對美關係，而是希望整建軍備，發揮嚇阻戰爭功能維護和平。

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