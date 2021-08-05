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男友裝乖傳照片證明在家　她一看卻抓到「劈腿證據」柯南片瘋傳！

男友裝乖傳照片證明在家　她一看卻抓到「劈腿證據」柯南片瘋傳！（圖／翻攝自TikTok／kayla_paeth）

▲女子在照片中發現劈腿證據。（圖／翻攝自TikTok／kayla_paeth

記者李振慧／綜合報導

美國芝加哥一名女子因為疫情無法與男友見面，2人線上聊天時，對方傳了在家照片想讓她安心，沒想到她卻意外在照片中找到劈腿證據，超強的鍵盤柯南能力讓影片在網路上瘋傳。

26歲女子佩思(Kayla Paeth)近來在TikTok發表一段影片，她表示，男友傳了一張在家煮飯的照片給她，告訴她說當天不會出門，會待在家吃飯，然而她卻從火爐反射的倒影中發現一名陌生女子身影。

佩思表示，雖然火爐反射的影像很模糊，但她可以清楚判斷出那是一名女子的手，因為手上有作美甲還戴著許多手鐲、戒指等飾品，讓她忍不住發影片嘲諷男方，「下次要做得更好才行啊，朋友」。

影片在網路上獲得100多萬人次觀看，網友大讚佩思調查能力太強，「根本媲美FBI，希望你不要太難過」、「太強了吧，連戒指的款式都分析地很清楚」。佩思還分享，後來與男友對質照片中的女人是誰，對方還睜眼說瞎話強調沒有別人，讓許多網友建議她趕緊和爛男分手。

@kayla_paeth

Gots to do better my guy lmao ##fyp

what the fuck was that - hatecrimer666
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關鍵字：

劈腿男友Kayla PaethTikTok鍵盤柯南

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