台南婦幼隊主動偵查僱主性侵少女案　通報案發地警方接辦

▲女網友在臉書上PO文表示，台南市婦幼隊已主動聯繫介入調查案情。（圖／翻攝臉書）

記者林悅／台南報導

台南市刑警大隊員警於網路巡邏時發現署名「貓…」的女網友，自述在未成年時曾遭工作室男僱主性侵害，經會同婦幼警察隊主動介入偵辦，並專程北上找到被害人訪談，查明相關案情及涉案人身分，惟因案發地非台南市，依規定移轉案發地管轄警局接手偵辦。



台南市警局指出，近來有多位創作者於各大網路社群平台陸續揭露某工作室負責人黑歷史，像是多次剽竊他人作品、抹黑別人、匿名攻擊對手等糾紛事件，其中台南市警局刑警大隊員警於網路巡邏時發現其中一名署名「貓…」網友po文自述在未成年時曾遭該工作室僱主性侵害，相關網路po文後，台南市警局刑警大隊科偵隊跟婦幼隊立即啟動專案，針對該名網友貼文內容所指控之犯罪事實，蒐集相關資訊，主動介入調查，積極偵辦。

專案小組循線找到現居住於北部某縣市的被害人，經派專人北上訪談被害人，查知案發地並非台南市，也查出涉案人身分，台南市警局婦幼隊立即將該案件依規定通報管轄縣市警察局接續偵辦。

台南市警局局長方仰寧表示，本案在行政程序及法律諮詢方面，市府會全力協助市民保障合法權益，在此呼籲本案如有其他受害人，請立即向各地分局派出所報案尋求協助，市警局一定「有案必查、嚴辦到底」。

該名受害女網友也8月2日在臉書PO文更新：「台南市婦幼警察隊目前已經主動介入並與我取得聯繫，近期會配合婦幼隊的警員做調查，如果有後續的消息我們會即時和大家告知」。「另外，明天會更新相關抹黑事件的最大受害者繪師，因內容比較多會花較多的時間與篇幅整理，希望大家一樣關注並分享出去」。

「涼感被、涼感保潔墊」