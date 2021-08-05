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28年銀色情侶劈腿翻臉　「俠女」告「大俠」詐2900萬結果出爐

▲▼夏光莉。（圖／和展影視提供）

▲俠女夏光莉(本名夏宗莉)控告前男友藍文青涉嫌詐欺2900萬元，檢察官認為只是一般借貸糾紛。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

曾以武打動作紅遍台灣的演藝圈情侶夏光莉、藍文青，交往28年因傳出男方劈腿而分手，夏女不滿當年借了2900萬元給藍，開設「藍寶寶麻辣火鍋店」，結果卻關門大吉，涉嫌詐欺，台北地檢署調查認為，藍寶寶確實有營業過，藍也有陸續還錢，無證據證明有詐騙罪嫌，這只是雙方借貸糾紛，5日處分不起訴。

本名夏宗莉的夏光莉和藍文青分別在連續劇中，演出過身手矯捷的動作角色，而分別有俠女、大俠稱呼，私底下2人曾有熱烈交往，近年夏女偶而上電視節目，痛訴分手是因為藍劈腿，還指控藍涉嫌詐騙她2900萬元。

夏女指控藍經營的藍寶寶火鍋之前已經有過經營不善記錄，2017年宣稱要捲土重來，還可望上市上櫃，夏女因此借了2900萬元給藍，沒想到隔年又傳出餐廳大裁員，最後仍落寞收攤，之前欠款還差幾百萬元沒還，涉嫌詐騙。

▲▼「大俠」藍文青火鍋店遭爆毆打員工、罵髒話。（圖／資料照／公關照）

▲大俠藍文青(左2)曾試圖重振火鍋店結果仍失敗。（圖／資料照）

但檢察官調查認為，從新聞報導可知，藍寶寶的確曾經再次開張營業，當時雙方是交往中情侶關係，雖然沒有借據，但仍屬借貸關係，且藍也已陸續有還錢剩下數百萬元債務，無證據顯示藍從一開始就有詐欺犯意，因此處分不起訴。

欠錢不還，還說要把火鍋店上市、上櫃，最後不但沒有上市櫃還倒店，涉嫌詐欺。民事部分，她也提告主張因藍文青剩下800萬餘元及3對雙黃帽亞馬遜鸚鵡未歸還。台北地院判決，藍應返還504萬多元及3對鸚鵡，鸚鵡若無法返還，應再給付110萬元。全案民事部分，台北地院一審已判藍要給付欠款504萬元，目前上訴高院二審中。

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