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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃園市民看鄭文燦防疫表現　81.3%高度肯定、疫苗施打滿意度破9成

▲針對桃園疫苗施打率高，第四輪疫苗恐不足，市長鄭文燦29日表示，中央應該會精算每個縣市疫苗，補足配賦疫苗數目。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳弘修／台北報導

面對新冠疫情與來勢洶洶的Delta變種病毒，北北桃生活圈的防疫政策牽動全國防疫成果，桃園市從今年初「部桃事件」以來經歷了多起重點事件，根據最新一份民調顯示，桃園市民對於市長鄭文燦的防疫表現到滿意，比例為81.3%。除了認同鄭文燦採取「精準疫調、擴大匡列」原則防堵疫情外，在疫苗施打的工作上，更有高達91.9%民眾表示感到滿意。

為了解桃園市民如何看待鄭文燦團隊的防疫表現，精湛民意調查顧問股份有限公司在今年7月31日至8月2日期間，針對桃園市20歲以上民眾，以電話訪問方式進行調查，抽樣母體為桃園市家戶電話資料庫，採分層比例抽樣，成功完訪1074人，在95%的信賴水準下，抽樣誤差最大值為正負2.99%，資料經戶籍、年齡、性別加權計算。

根據調查結果顯示，今年疫情從今年5月開始擴散，桃園市政府秉持「四個即時」原則，針對每一個確診個案採取「即時疫調、即時採檢、即時隔離及即時消毒」的作法，並透網路直播、新聞發布、臉書、Line等方式宣導，民調顯示，有82.9%的市民對於市府的宣導感到滿意，不太滿意者為12%、非常不滿意者為2.8%。

▲鄭文燦防疫表現獲八成滿意，疫苗施打滿意度突破九成。（圖／精湛民調提供）

▲鄭文燦領導的桃園市政府防疫表現獲八成滿意，疫苗施打滿意度破九成。（圖／精湛民調提供，下同）

調查結果也指出，桃園市政府採取精準疫調、擴大匡列的原則，疫調人員會找出確診者的接觸者和足跡，馬上匡列隔離，有高達84.7%的市民表示支持（包含非常滿意、還算滿意），不太滿意者4.9%、非常不滿意者3%。

對於桃園市政府在掌握確診者的疫調足跡後，會派清潔隊當天完成消毒，調查結果顯示，有88.6%的市民對於「公共區域環境消毒」的作法感到滿意，不太滿意者7.5%、非常不滿意者2.3%。

在疫苗接種方面，桃園市政府透過跨局處協同合作發送接種通知單，採分齡、分組、分流方式，於社區接種站提供長者疫苗服務，大幅提高長者疫苗施打效率，根據調查結果，有高達91.9%的市民對於「疫苗施打」感到滿意。

▲鄭文燦防疫表現獲八成滿意，疫苗施打滿意度突破九成。（圖／精湛民調提供）

至於鄭文燦領導的市府團隊整體防疫表現，調查結果也顯示，有高達81.3%的市民給予了高度肯定，滿意鄭文燦的防疫表現。回答不太滿意者僅12.5%、非常不滿意者為4.9%。

調查結果同時也指出，有高達86%的市民表示以身為桃園市民為榮，顯見桃園在升格直轄市以後，即使多次面對疫情的挑戰，桃園市民對於鄭文燦團隊的施政成果仍給予高度肯定。

對於桃園市政府的防疫表現獲得市民高度滿意，鄭文燦也表示，他非常感謝市民朋友的肯定，這是對於市府團隊最大的鼓勵，市府會繼續用最高標準防堵疫情，繼續秉持「精準疫調、及時採檢、擴大匡列」的原則，維持高水準防疫，讓桃園市最後的清零階段能夠順利完成。

▲鄭文燦防疫表現獲八成滿意，疫苗施打滿意度突破九成。（圖／精湛民調提供）

▲桃園市長鄭文燦29日視察補教專案疫苗接種作業時表示，今天將完成全市補教專案人員疫苗施打，讓師生可以放心上課。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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