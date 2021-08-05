空手道女將甜笑拍Vlog！選手村「深夜食堂」曝光　網大讚美食寶庫

記者張寧倢／綜合外電報導

本屆東奧新增空手道項目，而亞塞拜然25歲空手道女將扎列茨卡（Irina Zaretska）自上周出發東京後，每天都會在個人YouTube頻道上更新Vlog，影片中也公開了「選手村餐廳」的樣貌，值得一提的是，扎列茨卡抵達餐廳時已是深夜，但食物仍然準備得很充足，讓海外網友看了大讚「根本是美食寶庫」。

▲亞塞拜然25歲空手道女將扎列茨卡公開東奧選手村的「深夜食堂」。（圖／翻攝自YouTube／Irina Zaretska，下同）

綜合日本《THE ANSWER》、《ENCOUNT》報導，從烏克蘭歸化至亞塞拜然的扎列茨卡，將於7日下午出戰女子空手道61公斤級A組淘汰賽，但她還沒上場就已經引起討論，因為她在1日上傳的YouTube影片中公開了選手村的「深夜食堂」，其中可以看到即使時間很晚了，餐廳內仍供應著披薩、壽司、水果、冰品等豐富食物，雖然人不多，但日方人員也用滿滿地笑容迎接扎列茨卡，說著「您好」、「晚安」。

影片中也拍到，用完餐後廚餘與餐具的整理回收區附近，清潔人員勤奮地協助維持整潔，讓海外網友留言大讚，「餐廳看起來很乾淨，喜歡工作人員」、「食物很豐富呢」、「根本是美食的寶庫」、「餐廳人員真棒」、「謝謝你分享選手村的狀況，好酷」。另外也有日本網友暖心回應，「歡迎來到空手道之國日本」、「謝謝妳到日本來」。