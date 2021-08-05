好不容易等到「小清新」文姿云！一日空手道迷傻了：看不懂

▲空手道「小清新」文姿云 。（圖／體育署）

網搜小組／鄺郁庭報導

東奧女子空手道5日登場，參賽選手美女如雲，我國好手文姿云外型亮眼，神似女星鍾瑶，有「小清新」、「空手道精靈」稱號，讓不少一日奧運迷頗期待。沒想到，好不容易等到文姿云出場，卻有不少人直呼看不懂，在PTT的Gossiping上問卦「為何奧運空手道比賽跟我想的不一樣？」意外引發熱論。

台灣空手道「小清新」文姿云上場前，就有網友發文問「空手道是比誰叫得大聲嗎？」「為何奧運空手道比賽跟我想的不一樣？」「空手道跟泰拳差別在哪？」文中滿滿的疑惑「本魯1日空手道迷，看不太懂，感覺有打到就有得分，但好像又不是這樣」、「都看不懂他們在打什麼，也不知道怎麼莫名其妙就有人得分。」

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▲一日奧運迷好不容易等到文姿云，結果發現根本看不懂賽況。（圖／達志影像／美聯社）

還有人在臉書《爆廢公社公開版》發文，「小弟我對空手道的印象就是柯南裡的毛利蘭那麼勇猛！實際看起來空手道並不是像我印象的那麼一回事是嗎？」貼文一出，就有網友留言，「如果沒有那些規則，一般人被打到半死都有」、「武術觀賞性不像電影編排過動作那樣好看」、「因為你看不懂。」

《中華奧林匹克委員會》解說世界空手道聯盟（ World Karatedo Federation，簡稱 WKF ）競技化空手道比賽分規則，「YUKO」為1分，「WAZA-ARI」為2分，「IPPON」為3分，依照擊中的部位和招式決定得分。

一分為此得分有效，例如上段或中段拳擊；二分為對方失去平衡，「WAZA」日文意思為技術，「WAZA ARI」就是指此技術有效，例如中段踢擊就是兩分；三分代表這一下威力可以擊倒對方，符合空手道一擊必殺原則；以積分高者為優勝，對於點到為止的比賽安全性要求比傳統空手道要高。由於比賽規則太過於複雜，常造成非空手道練習者看不懂比賽進行方式。