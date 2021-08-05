東奧比到一半！　中國央視突放話：依法查處盜版侵權行為

▲東奧開幕式，中國隊運動員進場。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

2020年東京奧運會正吸引全球關注目光，隨中國代表隊奪牌數增加，越來越多民眾、影音平台拉高對賽事的討論度。對此，擁有在中國大陸轉播賽事版權的官媒《央視》，5日發布一項聲明表示，要「依法堅決查處東京奧運會盜版侵權行為」，還特別點名「短視頻」、個別重點商業網站等領域。

央視指稱，伴隨著奧運融媒體傳播和網路影音產業的快速發展，奧運會的版權經濟價值也愈發凸顯。鑑於奧運版權價值的大幅提升，如何保護奧運視頻版權，尤其是「短視頻」版權保護問題，正成為社會各界關注的焦點。

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▲大陸《央視》祝賀郭婞淳奪金 稱呼她為「中國臺北選手」。（圖／翻攝臉書）

央視強調，根據中國版權協會以及多家專業版權監測機構共同監測發現，針對東京奧運會賽事節目的網絡盜版形勢依然嚴峻，急需進一步加大打擊違法活動的力度。

央視列舉，監測數據顯示，截至8月3日，累計監測到直播侵權鏈接數達4,759條，點播侵權鏈接數量則高達103,221條。其次，短視頻侵權情況嚴重，成為奧運版權保護的難點和重點，由於全網轉發量大，截至8月3日，個別重點商業網站的累計侵權鏈接已將近30000條，並且在賽事期間持續走高。

央視抨擊，部分重點商業網絡平台受利益驅使，故意設置奧運會專區或話題入口，引導用戶上傳盜版奧運影音。

央視表示，在國際奧委會及我各相關機構的指導幫助下，中央廣播電視總台總經理室已對各類侵犯活動展開調查取證，一批涉嫌侵權案件已進入司法程序。聲明稱，「要加大知識產權侵權違法行為懲治力度，讓侵權者付出沉重代價。」

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