2男撿屍正妹摩鐵卻客滿　他載回家性侵還炫「她全程死掉狀態」

▲北市正妹與友人前往信義區唱歌，豈料竟遭黃姓男友人撿屍性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名正妹與友人前往信義區「Sing!GOKTV」唱歌飲酒，她一路喝到凌晨2點半，喝到不省人事，此時黃姓男子表示可以當護花使者送她返家。豈料，黃與林姓友人叫計程車赴北市摩鐵，到門口發現無空房，他竟直接將正妹帶回內湖住家，性侵得逞。正妹醒來後向友人抱怨「已完全死能幹嘛。」士林地檢署偵結，依乘機性交罪將黃起訴。

起訴指出，黃男（24歲）今年4月16日晚間11點許，與正妹小喬（化名）及多位友人相約信義區「Sing!GOKTV」，一群人嗨到凌晨2點半，小喬已經喝到無法自己走路，此時黃男以護送小喬回家為由，與林姓男友人叫小黃司機開往中正區開封街一段某旅館。

凌晨3、4時許抵達旅館，沒想到旅館竟客滿，此時的小喬早已不勝酒力倒臥在地上。林向黃表示「我先去找其他旅館，你在現場等我」，黃男不甩林男，直接將小喬載回他內湖住家，返家後，黃男見小喬一動也不動，竟色性大開對小喬性侵得逞。

慘遭撿屍失身的小喬清醒後，打給楊姓友人抱怨「我直接失憶...已完全死能幹嘛」，同時也到派出所對黃男提告性侵。

黃男偵查時坦承不諱，檢警勘驗黃男與歐姓友人對話，發現黃說過「跟小喬性行為時，她全程都是死掉狀態」；檢察官依小喬驗傷證明及其他友人證述，依乘機性交將黃男提起公訴。

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