騙媽祖廟靜坐…人夫壞壞小三拍裸照！反嗆正宮「技術不好」傷到鳥

▲桃園人妻發現丈夫外遇，崩潰提告求償80萬元精神撫慰金。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／雲林報導

雲林一名人妻因孩子不小心踢到丈夫的包包，見到包內掉出「摩鐵牙刷組」後，察覺不對勁，一查才發現，丈夫在外面有了小三。姦情曝光後，小三還囂張傳訊息給正宮，「你們之間本來就有問題存在」，氣得人妻將丈夫、小三告上法庭，求償80萬元精神撫慰金，日前判決出爐！

人妻主張，從2020年9月底起，他發現丈夫有不少反常的行為出現，丈夫還曾傳一張女人躺在床上的照片給她，但馬上又收回，她還來不及詢問，便被丈夫先聲奪人「別找碴」，事後某天不到3歲的女兒在玩時，無意間踢倒丈夫的包包，裡頭竟掉出汽車旅館的牙刷套組，隨然丈夫稱是從朋友那邊拿的，但她就此起了疑心。

人妻指出，丈夫同年10月底開始徹夜未歸，面對她詢問也不願意回答，甚至說出「去媽祖廟靜坐」帶著枕頭去廟裡睡的理由，不僅不告訴她確切地點，也不讓她陪同，過了一段時間後，她又在丈夫包包裡發現多了一把鑰匙、門禁感應磁扣、治療男性勃起功能障礙的「威達挺」藥物。

人妻表示，雖然丈夫因怕家人知道，態度放軟一度回頭，她也念在孩子才剛滿3歲，暫時不追究，但不久後卻發現丈夫竟故態復萌，還毫不避諱姦情曝光，直接將小三帶回家，小三與丈夫還有不少親密對話、裸身合照，除此之外，小三還曾傳訊給她稱，「我的確是做錯了，但你們之間本來就有問題存在」，氣得她決定向丈夫、小三提告求償精神撫慰金80萬元。

▲人夫包裡裝有摩鐵的牙刷組，讓妻子起了疑心。（示意圖／Ettoday資料照）

人夫辯稱，與太太長達3至4年沒有性行為，原因是他有需求，但妻子卻表現得很厭煩，甚至造成他生殖器撕裂傷，「我是男人我需要性生活，又不能花錢嫖妓，因為怕得病」，加上沒有工作的妻子跟他要錢一開口就是2至6萬，拿錢如流水，令他不堪負荷。

已婚的小三則稱，人妻發現姦情過後，曾承諾她，只要離開人夫就不予追究，還會給她錢，強調自己有想好好跟正宮談，但正宮到處拿著照片找她，讓她不敢回家，另外，正宮長期沒有跟人夫履行夫妻義務，還咬定婚姻被破壞都是因為她，「但是並不是全然都是因為我」，希望法官能駁回上訴。

針對丈夫與小三的說詞，正宮反擊表示，2人一剛開始先狡辯「只是好朋友」，互相不把對方當成男人、女人看待，雖有一起過夜跟同居，但從沒有發生過性行為，只是全裸在床上拍照而已，後來又改稱是性交易；至於丈夫稱，已經4、5年沒有性行為，且她技術不好弄傷丈夫，導致丈夫對小三產生感情、發生性行為的說詞，正宮表示，如果2人沒有性行為，怎麼會育有一名未滿3歲的女兒。

但雲林地方法院勘驗各項事證，包括親密對話、裸照、大腿吻痕照等，認定2人確實有發生性行為，判人夫與小三應連帶賠償正宮25萬元，全案仍可上訴。