網路簽賭債務不清　3煞「活活悶死下線」丟摩鐵被羈押

▲3名男子因為網路簽賭債務不清，活活悶死下線聲押獲准。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市27歲康姓男子與3名男子合夥經營網路簽賭，康男擔任下線角色，但被懷疑帳目不清，3男前天不但持鋁棒將康男毆打成傷，還用衣物悶住口鼻，然後棄屍在太平一家汽車旅館，檢方上午解剖發現康男死因是慢性缺氧，也就是活活悶死，警方將3嫌依殺人罪嫌送辦且獲法官准予羈押。

太平警方前天下午5點接獲汽車旅館房務員報案，指有男子死在房間內，警方立即透過監視器查出進出該房間的車子車牌，是輛租賃車，正準備要傳喚承租人到案說明時，偵查隊接到電話，對方自稱要自首，半小時後，3名男子開車抵達。

據了解，19歲的張姓男子、蔡姓男子和20歲的邱姓男子，3人和康男經營球類網路簽賭，4人都有妨害自由前科，3人懷疑康男經手的帳目不清，相約在北屯區一家汽車旅館談判，3人不滿康男一再推託，拿不出錢，有人徒手、有人拿鋁棒毆打康男，後來入房時間已到，3人強押康男上車離開。

康男在車上掙扎、吵鬧，邱男便以康男上衣悶住口鼻，不料用力過猛，康男奄奄一息，3人於是找到最近的太平一家汽車旅館丟棄在房間內離去，等到房務員要整理房間時，康男已經不治。

檢方相驗發現死者全身多處瘀青，經過解剖後得知死因是慢性缺氧，也就是被悶死，檢方昨晚聲押獲淮，死者家屬對此事並沒有意見。

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