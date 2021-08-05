三颱影響一次看懂！「環流廣達5千公里」西半部雨更大、東奧被攪局

▲季風低壓帶中有三颱共舞，圖中的15W已於稍早生成妮妲颱風。（圖／天氣風險）

記者李宜秦／台北報導

台灣位處大低壓帶中，熱帶系統發展活躍，除了原有的盧碧颱風外，今日下午又接力生成銀河、妮妲颱風，再加上海上仍有另一個熱帶性低氣壓，等於在這個超大型的季風低壓環流中，共有四顆系統團團轉，環流廣達5000公里，非常壯觀。

氣象粉專天氣風險Weather Risk分析，第9號盧碧颱風目前已經登陸廣東的汕頭，緩慢北上，預估很快會減弱為熱帶性低氣壓。不過它的殘餘環流仍然會牽動強烈的西南風往台灣輸送。明、後天中南部山區持續有雨，但預估雨勢比今天緩和。

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部分氣象模式指出，盧碧的殘餘環流在週六會從福建一帶往東出海，並且重新組織、增強，在週末為台灣帶來更強烈的西南風，不過離開陸地後的發展不確定性仍大，還需持續觀察。

▲▼海上有三颱共舞，盧碧對台灣影響最大。（圖／翻攝RAMMB）

第10號銀河颱風，將會往日本本州方向移動，可能會影響到奧運最後兩天的賽程與閉幕。第11號妮妲颱風（原熱帶性低氣壓15W）則在日本東南方海面上，預計將往東北方移動，基本上也是遠離台灣，因此對台灣沒有影響。

氣象局預報員林定宜表示，盧碧、銀河、妮妲三個颱風都處於低壓帶中，雖然可能彼此會有牽引作用或藤原效應等，但彼此影響狀況也很微小。

林定宜表示，影響台灣天氣的主因還是西南風為主，今日起至周末都是受到西南風影響，中南部整天都有雨，可能出現大雨或豪雨，而北部、東半部則是午後會有雷陣雨，也可能出現短延時強降雨。

▲由左至右分別是盧碧、銀河、妮妲颱風。（圖／氣象局）