快訊／新北去年振興「500換800」　侯友宜：今年加碼發地方特惠券

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5日）公布國內新增6例COVID-19本土案例，新北市4例，台北市及桃園市各1例。新北市長侯友宜15時召開防疫記者會說明疫情，針對中央發放五倍券，他表示，新北去年就推地方特惠券「500換800元」，今年也會加碼推出。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

侯友宜表示，庶民經濟非常痛苦，在資源分配上，要照顧到庶民經濟，最重要是要快、好，又方便，中央確定發五倍券，新北去年就推地方特惠券「500換800元」，今年也會加碼推出，促進市民經濟蓬勃發展。

中央流行疫情指揮中心5日公布國內新增11例COVID-19確定病例，分別為6例本土及5例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，個案分布以新北市4例為最多，其次為台北市及桃園市各1例；其中2例為已知感染源、3例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月3日累計公布14,522位確診個案中，已有13,001人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.5%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,152,917例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,135,371例排除)，其中15,753例確診。2020年起累計791例COVID-19死亡病例，其中783例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、台北市297例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。