酒駕遭攔她無敵盧　狂咳測不成！聽到抽血秒昏...救護車來又好了

▲民眾逃避酒測，手法五花八門。示意圖（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

台中張姓婦人酒後開車遭警方攔檢，假意配合卻是上演拖延戲碼，一下咳嗽一下昏倒，就是無法完成吹氣測試，遭警方開拒測18萬元罰單。張婦不服提行政訴訟，希望撤銷處分，但法官認為張婦確實消極不配合，又提不出無法配合事證，駁回起訴。全案可上訴。

判決書指出，張姓婦人去年11月6日開著一輛小客車經過警方設下的酒駕臨檢站，警方使用酒精快速檢知器發現張女有酒精反應，立刻請她將車開到路邊，問「妳有喝酒喔？」張婦卻否認喝酒，雙手一攤，還從車上拿出一包梅子，表示「剛吃這個！」警方拿礦泉水給張婦漱口，不管警方怎麼說，她依然堅稱自己沒喝酒，警方告知權利義務，用酒測器要求她受測，她卻頻頻咳嗽，不知吹多少次都失敗。

不僅如此，張婦更當場說她血壓飆高，不時摀住耳朵說「不要再說了」。員警告知「不然有一個辦法，我們去驗抽血，血液裡面有酒精，看多少就多少」，結果她竟上演頭暈昏倒戲碼。員警立刻叫119派遣救護車到場，經檢查確認她血氧、生命徵象都正常，連咳嗽都沒了。警方最後認定她消極不配合酒測，開出18萬元罰單扣車，並吊銷駕照。

張婦不服提起行政訴訟，辯稱她因為換氣過度加上焦慮，多次吹氣不足至無法檢測，並有暈眩昏厥，有叫救護車到場。當時有測量血壓飆高，手、足、唇等部位感到麻痺，頭腦思緒紊亂，並非拒測。她有多次要求警察重測，但遭拒絕並強制開罰拒測罰單，她後來自行叫計程車前往醫院抽血檢驗，事後因驚嚇過度，仍處焦慮狀態仍在身心科就診中。

法官勘驗現場影片後，認為張婦確實是消極不配合警方實施酒測，提出的診斷證明雖診斷她症狀是換氣過度、焦慮，但無法證明違規當時有無法正常吹氣的可能，也提不出相關證據，應已構成消極推諉拖延接受酒測檢定之不作為，裁罰有據，駁回起訴。

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