「還要陪客人蔣幹化」　外送員PO曖昧對話...網：在拍SWAG嗎？

▲網友在臉書社群《外送員的奇聞怪事》貼文，外送員真辛苦，還要陪客人蔣幹化。（圖／翻攝臉書社群《外送員的奇聞怪事》）

記者邱中岳／台北報導

許多民眾投身外送員行列，但外送員常常會遇到奇怪的事情，有網友在臉書社群《外送員的奇聞怪事》張貼文章，標題寫道「外送員真是辛苦的職業，要每天陪人客蔣幹化」，竟然有買家問，「我可以當你的心理第一順位嗎？」外送員則巧妙回應，「不行，我很愛我老婆的。」

外送員在外取件送貨，常常一次取多單分送，但有些買家常常按耐不住等候而發脾氣，進而與外送員發生口角衝突，但是有網友在臉書社群《外送員的奇聞怪事》貼文，外送員真是很辛苦的職業，每天陪人客蔣幹化，還附上2人對話的對話截圖。

買家疑因等太久，先對外送員表示「我好餓」，對方收到後貼心回復「我儘快」，並提醒對方是第3順位，但買家突然開撩「我可以當你的心理第一順位嗎？」甚至還附上小愛心貼圖，但外送員同樣以愛心回擊，「不行，我很愛我老婆的。」

最後外送員則是開玩笑的說，「好了，你是第一順位了，趕快用食物塞住你的嘴」，而買家順勢回復「好的愛妳喔」，經過數分鐘後，外送員抵達後，疑似將選購商品放在門口後，還不忘寫下「親愛的，到了啾咪」，買家則回應「啾，幫我放著就好。」

此文一出也引起大批網友回應，有網友表示，不要亂啾咪，之前有人因網購，被對方稱呼「親」，差點引起家庭糾紛，也有女網友表示，很愛這樣聊派單，但是派單的都不太理人。

甚至還有網友表示，中午送完飲料過去，還被客人用簡訊詢問是不是「圈內人」，網友不解詢問圈內人是何意思，對方也直接回答「男同志」，有網友開玩笑的說「代表你很吸引人阿」。

有網友認為是在拍「SWAG」嗎？貼文者也出面表示，對方是男的，只是好玩，網友追問「出櫃了嗎？」，貼文者則表示，「他默默取餐，我也慢慢騎走」，只希望對方不要餓壞了。

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