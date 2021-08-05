快訊／增5例境外移入「從3國來台」　2人無症狀確診

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增11例COVID-19確定病例，分別為6例本土及5例境外移入；另確診個案中無新增死亡。境外移入分別從奈及利亞、南非與美國入境，其中有2人為無症狀確診。

▲▼0805新增境外移入確診個案表。（圖／指揮中心提供）*點圖放大

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指揮中心表示，今日新增之6例本土病例(其中2例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為4例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月23日至8月4日。個案分布以新北市4例為最多，其次為臺北市及桃園市各1例；其中2例為已知感染源、3例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月3日累計公布1萬4522位確診個案中，已有1萬3001人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.5%。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自奈及利亞(案15854)、南非(案15855)及美國(案15858、15859、15860)入境，入境日介於7月21日至8月3日。

奈及利亞個案為40多歲男性，7/21~7/22搭機過程自覺身體不適，入境採檢後即前往就醫並隔離，7/30出院並至防疫旅館檢疫，8/3檢疫期滿採檢，8/5確診，Ct值32.7，因為入境已隔離，無接觸他人，因此無框列接觸者。

南非及個案為30多歲男性，症狀為流鼻水，接住者匡列中；美國籍個案則分別為20多歲男性、30多歲男性與60多歲女性，其中30多歲男性有發燒、肌肉痛等症狀，匡列同班機前後旅客11人。餘下兩人則為無症狀確診。