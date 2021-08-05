周玉蔻又提早知道確診數！鄉民怒「到底誰洩密」：地下衛福部長？

▲周玉蔻搶先知道確診數。（圖／翻攝自新聞放鞭炮）



記者黃可昀／綜合報導

今天（5）新增6例本土確診，是疫情警戒以來最低的數字，不過在指揮中心記者會公布前，資深媒體人周玉蔻就搶先在廣播節目中走漏風聲，講到一半就脫口而出「今天好像是個位數嘛？本土病例」，讓民眾相當氣憤，直呼「洩漏這麼多次了到底要不要罰！」

周玉蔻今天邀請指揮中心ACIP召集人李秉穎上廣播節目《新聞放鞭炮》，談論高端疫苗相關議題，在談及BNT疫苗進貨狀況時，周玉蔻突然脫口而出「今天好像是個位數嘛？本土病例」，這一句爆料來得突然，李秉穎尷尬謹慎地回應，「妳又再洩漏什麼？」針對問題沒有正面回答，態度相當小心翼翼。

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▲記者會下午才公布，周玉蔻早上就知道確診數了。（圖／指揮中心提供）



結果下午指揮中心的記者會，果然宣布今天新增6名本土病例，恰巧和周玉蔻的預測吻合，不禁讓外界懷疑，周玉蔻多次搶先在記者會前得知確診人數，究竟是誰私自走漏消息，這種搶先曝光的行為衛福部准許嗎？

鄉民紛紛在PTT留言質疑，「真的很故意...吃定沒人治得了她」、「不愧是coco姐，有夠準」、「到底誰洩密！真的6個，個位數」、「到底罰了沒！！」、「原來是地下衛福部長嗎」、「到底為何他可以提前知道資訊」、「不罰啦哪次罰了」、「為什麼她不用被罰300萬？」