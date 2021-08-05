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蔣萬安指6月失業率創10年新高　「關注奧運也趕快規劃紓困5.0」

▲▼國民黨立委蔣萬安5日表示，莫忘疫情艱苦人，紓困5.0趕快到位。（圖／取自蔣萬安臉書）

▲蔣萬安表示，莫忘疫情艱苦人，紓困5.0趕快到位。（圖／取自蔣萬安臉書）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委蔣萬安5日表示，疫情海嘯重創國內經濟，今年6月份失業率創下10年新高，呼籲政府在關注奧運賽事時，也能聽到這些基層民眾、業者的聲音及吶喊，趕快規劃、提出紓困5.0方案。

蔣萬安5日表示，疫情海嘯重創國內經濟，6月份失業率更來到10年新高，商家、民眾一片苦哈哈，一再顯示先前的紓困政策既無法救急也不能救窮，他先前多次呼籲政府應該放寬紓困條件、增加紓困範圍，大多沒有下文。

蔣萬安指出，對於收入更不穩定、更弱勢的投保國民年金民眾，也只有衛福部的急難紓困金可以申請，但是名額有限，目前已停止申請，這些人求助無門，有位民眾向他反應，因為疫情影響只能打零工維持生計，家中還有兩個女兒嗷嗷待哺，感覺完全被政府給遺漏了。

蔣萬安再指，許多健身房業者也向他反應，政府提供一次性的補助，對他們而言杯水車薪、早已用磬，面對員工薪資、房租等費用支出，希望政府能再提供紓困幫幫他們，更別提許多游泳池、KTV迄今仍沒辦法營業，已經好幾個月沒有收入，「業者及勞工生活該怎麼辦？真的快撐不下去了！」

蔣萬安呼籲，政府在關注奧運賽事時，也能聽到這些基層民眾、業者的聲音及吶喊，趕快規劃、提出紓困5.0方案，將這些急需紓困但未被紓困4.0涵蓋的民眾、疫情降成二級警戒後仍受衝擊的產業，拿出具體措施協助他們度過疫情難關。

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