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香港偵破虛擬幣洗錢案！犯罪集團鎖定「穩定幣」涉案金額43億元

▲▼詐騙，駭客，人頭帳戶，詐騙集團，科技犯罪。（圖／視覺中國）

▲香港破獲虛擬貨幣洗錢案。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港海關15日宣布，在代號「破幣」的執法行動中，瓦解了一個利用虛擬貨幣「穩定幣」（StableCoin）洗錢的集團，涉案金額高達12億港元（約43.2億元新台幣），4人被捕。這也是香港海關首次偵破虛擬貨幣洗錢案件。

香港海關指出，今年年初，海關鎖定一個懷疑洗黑錢集團，深入調查後，於7月8日動員超過30人，突擊搜查4個分別位於黃竹坑、太子、屯門和天水圍的住宅單位，及1個位於旺角的辦公室，根據《有組織及嚴重罪行條例》，以串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名，拘捕4名懷疑涉案男子，年齡介於24至33歲。

初步調查顯示，涉案4人於去年2月至今年5月期間，透過在香港多間銀行開設的帳戶，以及在一個虛擬貨幣交易平台進行交易，處理共約12億元涉及銀行匯款和虛擬貨幣的可疑款項。

香港海關認為，33歲男子為集團骨幹成員，於去年招募其他3人，開設空殼公司，於虛擬貨幣平台上開設戶口購買「穩定幣」，再將款項轉至第三者的電子錢包，或兌換成法定貨幣，再轉入公司的銀行戶口。

香港海關從搜查地點沒收一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器，以及包括公司登記文件、銀行月結單及支票簿等的大量文件。

香港海關還說，案件仍在調查中，所有被捕人士現正保釋候查，不排除有更多人被捕。

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