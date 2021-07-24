5萬元高價收購人頭帳戶　水房狂洗3千萬！層層轉匯怕破功

記者邱中岳／台北報導

台北市刑大接獲報案，近期有詐騙水房在外收購帳戶，每次交易金額達3至5萬元，事後將詐騙被害人的錢匯入人頭帳戶，再利用網路銀行轉帳至虛擬貨幣平台，警方在7月間逮捕主嫌3人，及另外4名負責買人頭帳戶的小弟。

警方調查，30歲的蔡姓男子與33歲的黃姓、28歲的陳姓男子共謀，要求旗下4名小弟對外收購人頭帳戶，每次人頭帳戶收購價格約3萬至5萬元，且要求對方備妥本人照片、身分證，並要求提供開通網路銀行的帳號密碼。

▲不法集團收購人頭帳戶，配合詐騙集團洗錢，並轉換成虛擬貨幣進行境外交易。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後蔡嫌等人與詐騙機房合作，將騙來的錢存進人頭帳戶，蔡嫌等人再利用網路銀行將贓款，轉帳至虛擬貨幣平台，購買虛擬貨幣USDT，最後透過虛擬貨幣平台將錢匯至國外，或者是利用線下交易變賣，並換取現金。

▲蔡姓嫌犯等3人共謀，教唆旗下4名小弟以3至5萬元價格四處收購人頭帳戶。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，蔡嫌在2020年3月左右開始經營，1年多以來經手3千萬詐騙鉅款，警方陸續將蔡嫌等7人逮捕到案，並搜出帳冊、電腦等資料，訊後依照詐欺、洗錢防制法以及《組織犯罪條例》移送法辦。

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