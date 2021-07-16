共諜案還沒完涉洗錢先被訴　向心苦笑困台600天：疫苗也沒法打

▲向心於洗錢案首度出庭時，痛批檢方盲目起訴，16日二度出庭則有些無奈，苦笑「在這困600天了」。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

中國創新公司負責人向心、龔青夫婦，先前因涉嫌共諜案遭限制在台，檢方於偵查中發現，2人另涉嫌在大陸國太集團吸金案中，將港幣2億3百萬元洗到台灣買房，依洗錢罪起訴；北院16日於疫情微解封後開庭，向心稱在台不僅現金快用完了，連疫苗也沒辦法打，庭後受訪時苦笑「已經困在這裡600天了」，本案將於8月20日續審。

本案今日是第二度開庭，律師再次強調向心夫婦在台購屋的款項，與先前處分中國趨勢股票的所得無關，而2人在台居留證已過期，不但無法使用銀行外匯服務，連想打疫苗都沒辦法；開庭結束後，向心苦笑著說，「我們已經在這被困了600天了，生活消費也很不方便」。

向心夫婦被「困」在台灣，源於2人在2020大選來台期間，自稱為共諜的男子王立強，於澳洲節目爆料曾被他們2人收買，在台建立組織、企圖影響選情，檢方於偵查期間，向法院聲請對他們限制出境獲准，後來因查出2人另涉於國太吸金案洗錢，依洗錢罪起訴，共諜案目前仍在偵查中。

向心於洗錢案首次開庭時，表示在香港從事金融交易30年，前前後後都受嚴密監督，絕無違法可能，痛批檢方是為了把他留在台灣才盲目起訴，相較前次開庭的強硬態度，今日則顯得有些無奈。

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