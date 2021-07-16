　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

共諜案還沒完涉洗錢先被訴　向心苦笑困台600天：疫苗也沒法打

▲▼中國創新負責人向心、龔青夫婦ㄅㄟㄝㄢ出庭 。（圖／記者羅志華攝）

▲向心於洗錢案首度出庭時，痛批檢方盲目起訴，16日二度出庭則有些無奈，苦笑「在這困600天了」。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

中國創新公司負責人向心、龔青夫婦，先前因涉嫌共諜案遭限制在台，檢方於偵查中發現，2人另涉嫌在大陸國太集團吸金案中，將港幣2億3百萬元洗到台灣買房，依洗錢罪起訴；北院16日於疫情微解封後開庭，向心稱在台不僅現金快用完了，連疫苗也沒辦法打，庭後受訪時苦笑「已經困在這裡600天了」，本案將於8月20日續審。

本案今日是第二度開庭，律師再次強調向心夫婦在台購屋的款項，與先前處分中國趨勢股票的所得無關，而2人在台居留證已過期，不但無法使用銀行外匯服務，連想打疫苗都沒辦法；開庭結束後，向心苦笑著說，「我們已經在這被困了600天了，生活消費也很不方便」。

向心夫婦被「困」在台灣，源於2人在2020大選來台期間，自稱為共諜的男子王立強，於澳洲節目爆料曾被他們2人收買，在台建立組織、企圖影響選情，檢方於偵查期間，向法院聲請對他們限制出境獲准，後來因查出2人另涉於國太吸金案洗錢，依洗錢罪起訴，共諜案目前仍在偵查中。

向心於洗錢案首次開庭時，表示在香港從事金融交易30年，前前後後都受嚴密監督，絕無違法可能，痛批檢方是為了把他留在台灣才盲目起訴，相較前次開庭的強硬態度，今日則顯得有些無奈。

我沒有遲到，是時間遲到了！


 

ET快訊
快訊／鈴木保奈美宣布離婚！諧星老公親口證實
6號颱風最快24hrs內生成！「烟花」閃現路徑恐貼台　轉彎時
北車地下街爆群聚感染　北市造冊441人明日打疫苗
松機混打疫苗防疫司機被懲處了！　遭停權半個月即起生效
詹雅雯左腦萎縮抗病魔　住家遭歌迷「狂按門鈴」
年輕妹陪男友跑外送！照片一出萬人戰翻　他跪了：這種女生上哪找
新北婦打莫德納　2天後突然「嘔吐狂喘」送醫亡！
斯洛伐克1萬劑疫苗「捐給台灣」！　歐盟協助部分運輸費
雞排妹「被小三」王先生道歉！　認了：多年維持開放式交往

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園驚見「外送員殺手」！蛇行揮刀狂追650公尺　他躲進店家嚇傻

共諜案還沒完涉洗錢先被訴　向心苦笑困台600天：疫苗也沒法打

丁小芹賣1對假耳環被搜出276件仿品　官司補腦中

遭控虐狗傷人「已和解」還被PO網　雲林警：不實指控要提告誹謗　

豪放妻婚前簽約3人運動！保守尪怒　押性愛夫妻下跪做這事洗門風

李登輝過世王炳忠說「終於死了」　館長痛罵「共匪」遭起訴

竊住戶個資狂辦紓困貸款　神鬼通緝犯變身大樓管理員Ａ百萬

特權疫苗驚爆名單有「2名退休檢察長」　士林地檢緊急回應了

85萬現金紙袋有阿嬤的名字　22歲詐騙車手躲超商見鐵證認了

遭少年散布不雅照少女卻不能出庭怒聲請釋憲　大法官宣告違憲

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

中途之家擔憂歐告太調皮無人要　3個月成功被領養！員工哭慘淚別

90年代經典跑車「變速箱故障」　只能向後退！網笑：運轉手之戀

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

綿羊們開飯啦！病毒式狂奔猛竄　大師空拍「進餐廳」成果頭皮麻了

宋逸民假裝打6歲女兒「狗狗秒衝上去！」　被攻擊到倒地…陳維齡笑歪：沒白疼

桃園驚見「外送員殺手」！蛇行揮刀狂追650公尺　他躲進店家嚇傻

共諜案還沒完涉洗錢先被訴　向心苦笑困台600天：疫苗也沒法打

丁小芹賣1對假耳環被搜出276件仿品　官司補腦中

遭控虐狗傷人「已和解」還被PO網　雲林警：不實指控要提告誹謗　

豪放妻婚前簽約3人運動！保守尪怒　押性愛夫妻下跪做這事洗門風

李登輝過世王炳忠說「終於死了」　館長痛罵「共匪」遭起訴

竊住戶個資狂辦紓困貸款　神鬼通緝犯變身大樓管理員Ａ百萬

特權疫苗驚爆名單有「2名退休檢察長」　士林地檢緊急回應了

85萬現金紙袋有阿嬤的名字　22歲詐騙車手躲超商見鐵證認了

遭少年散布不雅照少女卻不能出庭怒聲請釋憲　大法官宣告違憲

快訊／鈴木保奈美宣布離婚！　諧星老公「養育孩子告一段落」

桃園驚見「外送員殺手」！蛇行揮刀狂追650公尺　他躲進店家嚇傻

吃到一半！盤內小龍蝦「突復活掙扎想逃」　饕客淡定：沒事和做法有關

共諜案還沒完涉洗錢先被訴　向心苦笑困台600天：疫苗也沒法打

直擊／士林夜市微解封　這家雞排店湧現微排隊...遊戲攤哭哭！

重返榮耀！尼可拉斯凱吉不當「幹片王」　《豬殺令》驚人評價出爐

于子育問媽打哪廠牌疫苗…她「回應吐4字」！網笑翻：我阿公也是

北車地下街爆群聚感染、K區封閉　北市造冊441人17日打疫苗

超級野火炙燒美加西部　消防整備提升至「最高等級」

LIVE／APEC臨時峰會閉幕　張忠謀21:30說明成果

社會熱門新聞

即／高雄男打莫德納後猝死　相驗結果出爐

車上喝水被開單6000元！他拿手機反拍警「罰金改3萬」

高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史

第二例！高雄男打莫德納晚上倒地亡

夫妻車上脫罩喝水噴3萬　警還原當天狀況

高雄男打莫德納後猝死！越籍妻願解剖　高大成這樣說

工具人夜店顧包包一整晚！惱怒性侵女神

萬華短裙應召女拉客　在地人驚：肯定再爆發

婦打完莫德納隔日心臟驟停　所長緊急CPR搶命

藥師爽戰人妻！藥局內「瘋狂輸出」

即／女騎士轉彎衝對向　撞垃圾車慘死

即／轎車逆向狠撞公車　車頭全毀駕駛慘死

西門町驚傳《恐怖蠟像館》　模特兒工廠埋雙屍

台中富豪新八卦！　1700萬名車「雷神坦克」一車多賣

更多熱門

相關新聞

香港偵破「穩定幣」洗錢案！涉案金額43億元

香港偵破「穩定幣」洗錢案！涉案金額43億元

香港海關15日宣布，在代號「破幣」的執法行動中，瓦解了一個利用虛擬貨幣「穩定幣」（StableCoin）洗錢的集團，涉案金額高達12億港元（約43.2億元新台幣），4人被捕。這也是香港海關首次偵破虛擬貨幣洗錢案件。

國學大師之子被稱洗錢　求償媒體免賠確定

國學大師之子被稱洗錢　求償媒體免賠確定

掏空百億坐牢中　鄧文聰再涉挪17.7億

掏空百億坐牢中　鄧文聰再涉挪17.7億

獨／龍王三太子失業　出租銀行帳戶下場曝

獨／龍王三太子失業　出租銀行帳戶下場曝

大牛成廢鐵　神秘駕駛是吸金共犯

大牛成廢鐵　神秘駕駛是吸金共犯

關鍵字：

向心龔青共諜洗錢

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄男打莫德納後猝死　相驗結果出爐

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

車上喝水被開單6000元！他拿手機反拍警「罰金改3萬」

冷氣爽開電費慘破萬！台電教1招：超有感

全球首度！「AZ混打莫德納」研究結果出爐

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

快訊／雞排妹「被小三」王先生道歉！

天堂M「台灣最強課長」曝光！玩3年花1.4億元

高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史

18歲網美雙胞胎慘遭槍決爆頭亡

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

當沖萬海慘賠6萬「學費沒了」！　苦主淚：差點跳海

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

福原愛成功甩不倫　日媒再爆「風向變了」驚人內幕

更多

最夯影音

更多
24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」
五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面