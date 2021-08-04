疑挖破管線…台中5工人昏迷！市府勒令「欣中瓦斯」停工：可罰30萬

記者游瓊華、鄧木卿、戴若涵／台中報導

台中市中區成功路4日上午11時18分左右發生工安意外！5名工人在涵洞內查漏時，吸入過量氣體昏迷，被救起時已無生命跡象，經緊急送醫搶救恢復心跳，但5人均尚未脫離險境。針對這起事件，台中市政府隨即要求「欣中瓦斯」停工，並指出，最高可開罰30萬元。

▲▼台中中區涵洞施工意外。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

台中市政府表示，中區近2日發生瓦斯外洩事故，經用戶通報過後，民間公司申請開挖道路，請外包廠商修復，孰料，洩漏管路未修好，又疑似挖破瓦斯管，導致瓦斯外洩造成5人中毒昏迷送醫搶救的事故。市長盧秀燕獲知消息後，第一時間趕赴醫院關心搶救狀況，並指示勞工局徹查雇主與工作環境的疏失。

勞工局指出，經勞動檢查處派員檢查，初步判斷該單位未先確認該局限空間內有無可能引起勞工缺氧、中毒、感電、塌陷、被夾、被捲及火災、爆炸等危害，訂定危害防止計畫，也未於作業前確認氧氣及危害物質濃度，並於作業期間採取連續確認之措施、未設置適當通風換氣設備，並確認維持連續有效運轉，分別違反職業安全衛生設施規則第29條之1、第29條之4、第29條之5等規定，將予於停工改善，可處30萬元以下罰鍰。