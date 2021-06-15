阻斷「遠距中輟潮」！愛心企業捐數位設備助學童安心防疫在家學習

▲聯合勸募發現超過50%的孩子家裡缺乏相關設備也沒有其他資源。（圖／聯合勸募提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

疫情影響全台大停課，對弱勢家庭學童受教權造成衝擊，遠距教學形成不得已的「遠距中輟潮」，許多愛心企業關注並爭相伸出援手，第一時間協助孩子購置數位設備，聯合勸募啟動急難救助機制，將台灣企業的愛心快速整合，首批購置473台，經費約近500萬元，6月3日已陸續出貨，預計月底前數位設備全數到位。

聯合勸募從社福單位提出的需求啟動數位設備購置專案，公勝保經率先響應捐助120萬元投入弱勢家庭服務，台灣愛丁頓寰盛洋酒公司等愛心企業及捐款人陸續響應近250萬元。然而遠距教學模式下，數位設備供貨相當吃緊，宏碁了解聯合勸募需求後，緊急調配因應疫情推出的教育筆電；燦坤實業則運用全台通路整合的力量，串聯各門市配送至所需的社福單位所在地，最後再由社工們協助設置線上學習的環境，幫助孩子熟悉設備運用。

▲聯合勸募偕同愛心企業購置473台數位設備，幫助弱勢學童停課不停學。



受疫情影響大眾的生活型態都被迫做出改變，但台灣人溫暖善良的心沒有變，孩子的學習不應該因為資源落差受到影響，在聯合勸募號召下，結合社福與企業通力合作的成果，滿足弱勢學童數位設備需求，幫助這群孩子真正做到停課不停學。然而，完善設備只是第一步，後續相關課程規畫才能有效降低數位落差，數位升級不僅是各產業積極制定的計畫，也是弱勢學童需要儲備面對未來的競爭力。