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更生人企業家王令麟力挺更生人就業　見證獄後重生創造善的循環

▲最成功的更生人企業家王令麟長期關懷更生人，陸續幫助並見證許多更生人翻轉人生。(資料照／記者徐文彬攝)

記者林璟倩／綜合報導

曾經服刑三年、四進四出監獄的王令麟，在坦然面對司法服刑完畢後，靠著信仰的力量重新站起來，爾後積極帶領東森集團屢創事業新高峰，成為最成功的更生人企業家。而在日理萬機的忙碌生活中，他仍不時關心受刑人的需求，並積極協助更生人就業、創業，見證更生人因建立穩定正向的生活而徹底翻轉人生。

「我是更生人，獄中經驗讓我非常了解更生人重返社會需要很多時間，這要靠個人的決心與毅力去勇敢面對。」王令麟認為，更生人賦歸社會首先要有穩定的工作，需要企業願意給更生人機會，讓他們有穩定的收入得以重新建立生活、照顧家庭進而補償被害人，才是降低再犯機率的根本做法。

▲更生人阿凱（圖中黃衣）號召好友及同事到處做公益，幫弱勢族群募款募物資。(圖／阿凱提供)

像是他協助一位更生人阿凱，自從2021年五月出獄後就無縫接軌順利進入東森集團工作，阿凱不僅表現非常好、積極學習努力上進，還在生活穩定之後，主動號召朋友及同事一起做公益，經常走訪各地關懷弱勢團體，並協助募款募物資給予實質幫助，以正能量行動回饋社會，讓王令麟很感動；陸續也有幾位更生人也接連進入東森工作，也都表現良好，直說要向阿凱看齊。

▲艾格諾先生手工蛋捲到東森新媒體ETtoday擺攤不到兩小時售罄。

或者聽聞有更生人自己創業做生意，王令麟也很歡迎他們的產品來東森上架，或是提供合作銷售的機會，像是五度邀請同為更生人的「艾格諾先生手工蛋捲」設攤並參與東森集團相關活動，透過《東森新媒體ETtoday》的報導，與網友分享艾格諾先生的勵志故事。此外，也顛覆購物台傳統，王令麟邀請北監受刑人銅雕班創作的十六件銅雕藝術作品，登上「東森購物」直播現場義賣，並將所得百萬善款全數專款專用於照顧弱勢團體和犯罪被害人。

▲銅雕讓更生人培養第二專長，義賣所得還可回饋社會。(資料照／記者徐文彬攝)

從同理心出發，王令麟不僅把受刑人的難處放在心中，也在更生人起步維艱的自新之路上，樂於伸出一雙溫暖的手。像是近期王令麟為集結10位更生人生命故事的《重生效應》撰寫書序，深信「每個生命都值得好好被對待」；而東森也秉持媒體的社會責任，特別成立「更保雲」在宣導教育上協助更保總會一起幫助、保護更生人，讓更生人不再是社會邊緣人，而能暢通產品銷售管道、重返職場，重新贏回社會認同，慢慢開啟屬於自己的一片天。

▲王令麟（中）為《重生效應》撰寫書序，並與書中成功賦歸社會的更生人合影。(資料照／記者徐文彬攝)

王令麟感性地表示：「從信仰的角度，好人、壞人是上帝決定的，是環境造成他們犯下錯誤，我認為受刑人只不過是穿著囚服的國民，我們要給他們更多的機會，不要因為一時犯了錯，而對他們產生排斥或恐懼。當社會給受刑人更多的愛與包容，我們的社會也會更祥和。」

▲東森慈善基金會捐贈800包台東池上米幫助更生家庭，更保會總會、北部分會特別致贈感謝狀，時任台灣更生保護會董事長、現任檢察總長邢泰釗感謝東森集團拋磚引玉喚醒大眾對更生人的關懷，法務部保護司視察房麗雲(中)也到場致意。(資料照／記者徐文彬攝)

過去在獄中聽聞許多受刑人反覆入獄的故事，王令麟深知更生人復歸社會不易，因此捐贈800包「東森農場」嚴選的池上新米，由台灣更生保護會代為轉贈給仍在困境中力爭上游的更生人家庭，讓他們滿足基本的溫飽，也能感受到來自社會的溫情。

時任台灣更生保護會董事長、現任檢察總長邢泰釗，對此給予高度肯定：「東森集團在為國家創造財富與工作機會之餘，王令麟總裁樂善好施、熱心公益，總是率先拋磚引玉，並帶動更多企業一同行善，彼此扶助、互相關心，讓社會更臻良善。」邢泰釗也強調，人都難免會犯錯，公益團體及社會大眾對更生人的關懷與付出，不單純是施與受的關係，更是創造社會安定的力量，是讓整個社會共同受益的好事。

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