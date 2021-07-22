汪寵、喵皇頻頻哈啾焦躁竟是家中不乾淨　「寵物機」手刀開起來

▲防疫期間與毛孩一起長時間宅在家，維持空氣品質對毛孩的健康很重要。（圖／Unsplash）

消費中心／綜合報導

防疫期間待在家嚕貓嚕狗的時間變長，你家是否已經毛毛滿天飛，不只大人小孩出現過敏，連汪寵、喵皇都頻頻哈啾個不停，打開空氣清淨機總覺得喵皇特別焦躁？Coway空氣清淨機推出專為毛寵家庭設計的「寵物機AP2318P」高效空氣清淨加上靜音模式hold住毛孩家庭空氣清新，被許多嚐鮮使用的名人網紅譽為飼主新救星！除臭、寵物掉毛、過敏改善有感! 現在買加享國泰寵物險，不只如此，Coway還加碼捐飼料給浪浪，無限放大對毛孩的滿滿關愛。

▲Coway空氣清淨機推出「寵物機AP2318P」高效空氣清淨加上靜音模式hold住毛孩家庭空氣清新。（圖／業者提供，下同）

防疫期間因社交距離受限制，多數人長時間宅在家，只剩與家中的汪寵、喵皇互動最多，加上居家上班模式陪伴毛孩的時間更長，在家嚕貓嚕狗成為疫情期間難得放鬆療癒的事。然而你可能不知道，寵物毛毛滿天飛，不只大人小孩容易過敏，其實貓狗本身沒有鼻毛，長期受到室內空汙危害就容易發生過敏，噴嚏連連。

針對家中空氣品質，許多人懂得入手空氣清淨機，但是家電高頻噪音容易使寵物感覺焦躁，尤其貓咪的聽力幾乎是人類的五倍以上，忽略長時間運轉的空氣清淨機噪音，就容易造成毛孩情緒壓力來源，成為貓狗長期聽力傷害的幫兇。Coway空氣清淨機以比圖書館更安靜的超低噪23.5分貝搭配智慧自動模式，24小時以「最高品質靜悄悄」守護你與毛孩健康。

▲Coway寵物機打造人寵友善的健康居家環境。

格威品牌代表Elaine表示，今年4月剛上市的Coway空氣清淨機「寵物機AP2318P」針對家中養寵物的家庭常見問題，如：過敏噴嚏、寵物掉毛、寵物異味、新生兒與毛孩共處家庭等，透過高CADR565.4及強勁風量，以三方快速進氣過濾方式，處理飄散空氣中的寵物毛髮、過敏原甚至包含人寵共通的空氣病毒，相較於市售清淨機有效過濾達99.99%，同時提升家中空氣防禦力，形成人寵友善的健康居家環境，讓全家人及毛孩都能安心呼吸更乾淨的空氣，因此迅速獲得寵物部落客及獸醫愛用。

此外，觀察到愈來愈多毛孩與飼主情感親密形同家人，寵物健康絕對是飼主最關注的問題，2021/12/31前，於指定通路購買『Coway寵物機登錄再享國泰寵物險一年期』，不只寵物與飼主空氣防禦力有保障，連同貓狗住院、手術等診療費用皆有保障，打造真正安心相伴毛孩一輩子的寵淨方案。考量疫情影響許多收容所的貓咪狗狗面臨斷糧危機，響應浪愛不分家，Coway也替你將愛分給全台各地浪浪們，購買寵物機就加碼捐贈希爾斯飼料給浪浪救援相關公益團體及動保處。

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