林昀儒再戰奧恰洛夫「復仇成功了」　球迷超興奮：銅牌還來啦

記者曾筠淇／綜合報導

東奧桌球男團8強賽上，第2點單打林昀儒對上德國奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），就像是先前男單銅牌的「復仇賽」。值得開心的是，小林同學最終如願以3比2搶下男團第2點，讓不少球迷看到後都興奮表示，「復仇成功」、「銅牌還來啦」。

▲林昀儒。（圖／路透）

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東京奧運桌球團體賽8強賽，中華男團對上德國，第1點雙打比賽由莊智淵、陳建安打頭陣，而林昀儒則排在第2點，再次對上本屆男單銅牌的奧恰洛夫。

值得一提的是，由於林昀儒在銅牌戰上輸給奧恰洛夫，拿下第四名，因此男團的這一戰也被形容成「復仇賽」。這場比賽相當刺激，不少球迷都守在電視機前觀看，並且直呼心臟痛！而小林同學最後則以3比2（10比12、14比12、11比7、12比14、11比7）的成績，為男團搶下第2點。

不少網友在看完林昀儒第2點單打的表現後，也紛紛在PTT上開心表示，「小林贏就是爽」、「復仇啦！爽」、「牌子還來喔」、「太開心了」、「終於贏啦」、「整場比賽一直發功碎念out洽out」、「相信這場比賽對小林同學是突破心魔的」、「這場對林以後生涯意義重大」、「甜蜜復仇」、「復仇成功，希望還能再復仇球王（樊振東）」、「銅牌可以分一半回來嗎」。

▼不少網友都為小林開心。（圖／翻攝自PTT）