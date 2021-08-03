東奧掀運動熱「妹子秒衝迪卡儂！」　屏東人見1樣傻了：誰會買

▲迪卡儂的划船用品讓網友納悶，到底誰會買。（圖／記者陳凱力拍攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

代表台灣出征東奧的選手們，這次成績相當亮眼，許多項目讓不少人看得手癢癢，吹起一股運動熱，甚至有人看完比賽，決定直衝連鎖運動用品店「迪卡儂（Decathlon）」買球拍。不過，迪卡儂多樣化的商品意外引發討論，不僅輕艇小舟，連馬術用品都有，就讓網友好奇問卦「在迪卡儂看過最離奇的商品是啥？」

先前曾有網友在PTT的Gossiping板上問卦「在迪卡儂看過最離奇的商品是啥？」說迪卡儂運動用品可謂包羅萬象，像是在台灣很少輕艇小舟的運動，但還是可以看到迪卡儂擺出塑膠小船，還有船槳等整套設備；「還有馬術用品，所以會看到馬鞭，完全不知道是誰在買。」

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▲迪卡儂的運動用品五花八門。（圖／記者陳凱力拍攝）

另外，迪卡儂還有釣魚用品、露營和登山活動區，讓原PO最後不禁好奇「鄉民在迪卡儂看過最離奇的商品是啥？」貼文一出，就有人留言，「馬術用具最有趣，其他都還好」、「弓箭超想買的啊」、「弓箭我也會買啊！只是不流行而已」、「台灣有在上馬術課的國小跟幼兒園其實不少喔！」

其中，最多網友點名的則是這樣，「雪地裝備」、「每年一月底學期結束的週末迪卡儂滑雪專區會，滿滿擠一堆人」、「在屏東迪卡儂看到雪靴、滑雪配備、雪鏡這類的。」就有人跳出來解答，「像雪靴之類，有些出國會用到」、「雪靴是給冬天出國滑雪旅遊的人買的」、「雪靴雪衣超多人買的，都是要出國玩雪的，我家之前要出國就買了四雙出國滑雪，畢竟大部分人都是久久玩雪一次吧！」