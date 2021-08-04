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東奧落幕倒數！網喊「難得全民一心」像做夢　爆失落感：捨不得

▲▼東京奧運開幕式。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京奧運剩下不到5天就要結束了。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020東京奧運給台灣人留下深刻印象，從一開始討論度不高，到全家一起守在電視前為選手加油，目前2金4銀4銅的成績，已經驚艷許多人。就有網友在PTT的Gossiping板上發文問卦「大家會捨不得奧運要結束了嗎？」話題引發共鳴，就有人馬上直呼「今年太好看了，真心捨不得！」

這位網友3日發文「奧運剩下5天，大家會捨不得奧運要結束了嗎？」文中表示，這次東奧期間，台灣健兒精采的表現一次又一次，打下一場又一場刻骨銘心的戰役，但這場4年一度的盛事，倒數不到5天就要結束了，「5天過後，會覺得這17天是做了一場美夢嗎？5天過後，我們是不是又回到現實人間，繼續面對平日的紛紛擾擾呢？」

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原PO也笑說，奧運讓台灣人難得放下不同立場，有志一同地幫選手加油，「但奧運結束後，這場美夢也即將醒來了，會捨不得這17天令人震撼，點點滴滴寶貴的回憶嗎？」

貼文一出，不少人頗有共鳴，「確實是有點」、「今年太好看了，真心捨不得」、「沒時差，真的捨不得，下次要等2032，才沒時差」、「唉！有點，又要回歸無聊日常了」、「這次奧運真的很精彩QQ！」也有網友表示，如果真的喜歡上看體育比賽，也可以關注其他賽事，「月底有網球US open，9/7中華台北羽球公開賽」、「還好吧？明年有世足。」

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