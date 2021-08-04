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美國聯合英澳日　印太地區舉行大規模全球軍演

▲▼ 美軍印度太平洋司令部2日宣布，美國陸海空軍及陸戰隊正聯合英國、澳洲和日本部隊，即日起至27日在印太地區舉行大規模軍演。（圖／翻攝自Instagram／@indopacom）

▲ 美國陸海空軍及陸戰隊正聯合英國、澳洲和日本部隊，即日起至27日在印太地區舉行大規模軍演。（圖／翻攝自Instagram／@indopacom）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電

美軍印度太平洋司令部2日宣布，美國陸海空軍及陸戰隊正聯合英國、澳洲和日本部隊，即日起到27日在印太地區舉行一場全球的大規模軍事演習。

這場軍演名為「2021年全球大規模演習」（LSGE21），美國各軍種加上英國皇家軍隊、澳洲國防軍和日本自衛隊等夥伴參與，在印太區域進行野戰訓練、後勤補給、兩棲登陸、空地作戰、海空作戰和特種部隊作戰等項目操演。

印太司令部聲明表示，在複雜的世界局勢下，美國致力與盟友夥伴合作，確保區域穩定、強化法治為基礎的秩序、保障通信管道的安全，打造一個自由開放的印太區域，讓所有國家都受益。

這段期間，美國海軍及陸戰隊另有一場「2021年大規模演習」（LSE 2021），號稱40年來最大規模的聯合演習，包含航空母艦到潛水艇在內共有36艘軍艦、50多個美軍單位參與。

轄區在歐洲和非洲的美國海軍第6艦隊新聞稿指出，「2021年大規模演習」是1981年冷戰期間，北大西洋公約組織（NATO）舉辦海洋冒險（Ocean Venture）軍演以來，海軍和兩棲部隊首次進行大型軍事演習。

這場演習是由海軍艦隊司令部、太平洋艦隊司令部和海軍歐洲司令部指揮，海軍軍令部長吉爾迪上將（Michael Gilday）指出演習的重點。

吉爾迪上將指出：「我們已經把焦點從單一的航空母艦打擊群，轉向以更大型艦隊為中心的作戰方式，考驗艦隊指揮官的決策能力，如何在速度和精準度上勝過對手。大規模演習不只是訓練，而是整合海軍各部隊的戰鬥能力，在全球的競爭領域中，共享偵測設備、武器和通訊平台。」（編輯：韋樞）

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