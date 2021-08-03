黃偉哲推動「台南美食安心點」　讓民眾安心在家享美食

▲觀光旅遊局與數位平台攜手合作，建置「台南美食安心點」LINE點餐平台，提供民眾線上行動訂餐，讓顧客可在LINE上直接進行點餐與結帳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲呼籲，雖然全國已降為二級疫情警戒，但其他縣市仍有零星確診案例，可能跨縣市移動，請民眾仍要落實防疫措施；除飲食外，外出全程佩戴口罩；落實實聯制；保持社交安全距離；遵守集會活動人數上限，以及場域人流控管或總量管制。

觀光旅遊局為協助台南市安心餐廳進行品牌線上轉型及行銷推廣，與數位平台攜手合作，建置「台南美食安心點」LINE點餐平台，提供民眾線上行動訂餐，讓顧客可在LINE上直接進行點餐與結帳。民眾可以直接使用LINE線上點餐，只要於LINE ID搜尋@eattainan，加入「台南美食安心點」官方LINE點餐平台，選擇想要訂購的美食店家，就能於線上點餐、選擇取餐方式（外帶或外送）及線上結帳。目前已有42家台南安心餐廳店家加入平台，提供民眾更多元的點餐選擇，自即日起首次線上點餐單筆訂單不限金額，優惠折扣30元。

觀旅局長郭貞慧指出，本次上線店家除了有台南經典老店「莉莉水果店」及「阿霞飯店」，還有星級飯店「南科贊美酒店」及「台南大飯店」、以及能在古蹟裡用餐的「街役場古蹟餐坊」，還有很多在地小吃、異國美食、咖啡廳和早午餐等店家，除了可以外帶外送，民眾也可以在系統上選擇店家「內用」選單點餐，歡迎民眾線上點餐，把美食帶回家，安心在家享用台南美食佳餚。

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