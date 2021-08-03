台南永康火災住警器成功示警　黃偉哲呼籲裝設住警器保護自己家人

▲台南市消防局副局長楊宗林指出，永康區中正北路一棟移工宿舍，2日晚上發生大火，9名外籍移工全數逃脫，原因係大樓裝設住宅火災警報器，爭取黃金逃脫時間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區中正北路一棟移工宿舍，2日晚上發生大火，居住該大樓的9名外籍移工全數逃脫，原因係大樓裝設住宅火災警報器，為住戶爭取黃金逃脫時間，消防局副局長楊宗林向市民朋友報告住宅用火災警報器的重要性，並宣導平時居家用電的安全準則。

台南市長黃偉哲表示，依據消防法及台南市火災預防自治條例，提供學生租賃居住之集合住宅、寄宿舍或一般住宅場所應設置住宅用火災警報器並維護之，而住宅用火災警報器可於火災初期偵測濃煙與高溫，發出警示聲響，令住宅內民眾能早期應變、初期搶救、及時逃生。他也提醒市民朋友，平常居家應該小心謹慎用電、用火，避免因不慎而釀災，多一分防災準備，少一分生命財產損失。

楊宗林表示，在2日的案例中，火災初期設在一樓的住宅用火災警報器即成功偵測到火警，移工表示有聽到住警器的鳴動聲，場內9名移工才能全數逃生，2021年初到目前為止，因住宅用火災警報器成功運作，而減災的火警已達到21件，成功逃生的人數也達到68人。

楊宗林也補充，防疫期間許多民眾都在家自行煮食，面對廚房開火，他也提醒各位市民朋友，要保有「人離火熄」、「湯不滿」的好習慣，意即離開廚房就要關火，湯鍋裝湯煮食時不要將湯鍋裝滿，避免湯汁外溢；另外，他也強調使用電氣用品時要注意「用電不超過負載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕汙損」、「電源插座不長插」、「電器旁不放物品」、「沒有商品安全標章的電器不買不用」的5不1沒有原則，提醒民眾用電時要注意的事項。

黃偉哲市長最後也呼籲市民朋友，一般住家內如果有裝設住宅用火災警報器，一旦發生火災，就能及早發現、及早反應、及早逃生；他重申一顆數百元的住警器，就可避免數十、數百萬元的損失，甚至挽回無價的生命，為保障民眾的生命財產安全，他希望市民朋友的家中都能安裝住宅用火災警報器。

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