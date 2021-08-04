北市確診者「搭高鐵到彰化開會」　匡列11人採檢結果曝

記者唐詠絮／彰化報導

台北市政府3日公布1例確診足跡，為案15807，個案於8月1日確診，目前感染源尚待釐清，7月30日曾搭乘台北捷運、上午高鐵至彰化和台中；彰化縣衛生局長葉彥伯指出，案15807到彰化某地參加商務會議，連同計程車司機已經匡列11人進行隔離，第一次採檢結果全部陰性。

▲北市確診者到彰化匡列11人。（圖／台北市政府提供）

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彰化縣連續11天零確診，有99,551人完成篩檢，居家隔離有24人，葉彥伯表示，目前都在掌控中，由於案15807足跡只到一處相對單純，已將司機連同接觸者共11人，進一步採檢隔離。

▲彰化縣連續第11天零確診。（圖／記者唐詠絮攝）

另外有民眾抱怨，有醫院對第二名陪病家屬PCR採檢收費從7,000元、5,000元價格不一，而部立醫院則是依照中央規定，自6月26日起統一收費3,500元，到底陪病家屬做一次PCR快篩是應該該繳多少錢，不僅大傷荷包也對相關規定完全霧沙沙。

葉彥伯指出，針對第二名陪病家屬做PCR快篩費用，已經發公文建議各醫院統一收費3,500元，若發現醫院有高額收費問題，都可以打電話跟衛生局反映。

▲彰化縣家用快篩站啟用。（圖／ETtoday資料照）

葉彥伯表示，彰化縣內65歲以上接種率已超過7成，而50～64歲接種率受到預約制的數位落差影響，未來會再密切注意，縣府也增加很多措施，也有很多據點，如戶政、公所等也加以協助。同時也感謝中央第二批AZ疫苗17100劑已經於上午收到，接下來有將近2萬人，請大家要依預約的時間、地點前往施打。

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