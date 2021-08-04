桃園特殊交友爆家庭群聚「8人確診」！王文彥：出門泡茶聊天染疫

▲衛生局長王文彥說明。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

桃園市今（4日）增加1例本土個案（案15839），與特殊交友圈引起的家庭群聚案有關，且市長鄭文燦稍早召開防疫記者會時透露，案15839的太太也相繼確診，案號將於明日公布。對此，衛生局王文彥表示，該家庭群聚案衍生出的傳染鏈，加上今明2例確診，已有8人染疫，且市府進行疫調時，發現有泡茶行程。

王文彥指出，該傳染鏈已有8人染疫，其中5人為長者，均打過疫苗，而打疫苗人數增加、防疫等級下降，也讓很多人開始會出門聊天，像市府進行疫調時，發現有泡茶行程，由此可知口罩自然也會拿下，因此在此提醒，疫苗剛打不會有保護力，打了也可能還是會染疫，目前這個時間點雖然可以聊天、造訪，但最好喝茶之後口罩戴上。

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另外，王文彥也說，目前疫調實聯制開放後，衛生局多了一個武器，可隨時看電話的實聯制來疫調，不過，年紀大的長者可能會忘記帶手機，這個就比較麻煩，因此希望長者出門時，家中的年輕人可協助紀錄行程，互相提醒防疫注意事項。



回顧整起特殊交友圈引起的家庭群聚案，小兒子（案15803）因與特殊交友圈確診（案15693）接觸過後曾返家，進而傳染給母親（案15784），接著母親因曾到哥哥家拜訪，哥哥（案15799）、嫂嫂（案15800）以及同住2名外孫（案15801、案15802）也全部確診。然而，案15800曾在7/20到今日確診（案15839）的家裡拜訪、接觸，造成案15839以及妻子（案號明日公布）雙雙染疫。