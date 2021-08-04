內用才開放1天「新北+14」！他嚇問：會不會又禁止？網曝決策關鍵

▲雙北3日開放內用第一天。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃可昀／綜合報導

今天（4）新增20例本土確診，其中以新北市14例占最多，網友想到昨天（3）才雙北開放內用第一天，結果今天新北市確診數就馬上升高，這是否代表內用可能隨時會喊卡，大家要有回到僅限外帶的心理準備？

原PO在PTT表示，今天新北市+14、台北市+5，幾乎所有確診例都是在雙北地區，對比前幾天新北市都是新增個位數的景象，今天突然飆破10例讓不少人震驚，原PO擔心「新北這個數字還算在安全可控範圍內嗎？新北餐廳內用會不會很快就被禁止了？」

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▲侯友宜不排除疫情惡化就收回內用。（圖／新北市府提供）



網友紛紛留言，「認真說，可能下禮拜就沒了，侯友宜的標準超嚴格」、「我還沒訂到buffet欸」、「就是還有隱形的，外帶吧」、「今天確診的最好跟內用有關，用點腦」、「還好昨天趕快去吃火鍋了」、「多看幾天比較準」、「居隔13，拜託不要只看表面數字好嗎」、「最近的確診不是大多都是居隔陽性，實際在外面的黑數少怎可能禁內用。」

新北市長侯友宜在今天下午的記者會，針對「內用」議題給出了回應，他說「該收回來就收回來」，雖然這兩天的確診數看起來比較高，不過都有明確感染源，也已經匡列住，「監測指標不會單靠一兩天」，接下來會繼續關注疫情，必要時會再度下令禁止餐廳內用。