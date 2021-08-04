為「X men」群聚槓上！　柯文哲約陳其邁「出來切磋醫學」

記者袁茵／台北報導

高雄市長陳其邁近日公布一起「X men」群聚，稱指標個案曾到台北地區；台北市衛生局3日中午表示，活動地點、確診者和接觸者都沒北市個案，隨後同天又被高雄市府回擊，經血清學檢查結果、流行病學分析，感染源在台北地區。對此，台北市長柯文哲4日回擊，陳其邁也是唸醫學系的，希望對方出來講解、互相切磋一下。

台北市政府4日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對台北101櫃員確診、餐飲內用稽查是否有違規、台北市擬發振興券、前台北市長郝龍斌籲各縣市首長別配合打高端、空軍幻象戰機伴飛迎接東奧選手等議題做回應。

針對高雄市政府回擊，「X men」指標個案在高鐵台北站下車，還聯繫友人，經過血清學調查分析，感染源在台北地區，究竟「X men」群聚案有沒有台北市民？柯文哲回應，目前北市資料顯示，居住人跟地點都不是在台北市。

柯文哲表示，「我想陳其邁也是唸醫學系的，關於他們如何經過疫調、血清學檢查、流行病學分析，判斷感染源在台北地區，我是很希望聽他出來講解給我們聽，也許同樣是醫學界，彼此可以互相切磋一下。」

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）