確診者康復後「頻咳嗽、憂鬱症」　北市4醫院成立「特殊門診」追蹤

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心4日公布，新增20例本土確診，以新北市14例最多，其次為台北市5例。台北市政府下午3時15分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，台北市將有4家醫院成立「新冠肺炎長期追蹤特別門診」，提供確診者康復後的症狀治療、心理問題。

台北市政府4日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對台北101櫃員確診、餐飲內用稽查是否有違規、台北市擬發振興券、前台北市長郝龍斌籲各縣市首長別配合打高端、空軍幻象戰機伴飛迎接東奧選手等議題做回應。

柯文哲提及，自己從國外論文看過，有5到20％的確診者，過四周之後身體還是不舒服，有些人頭痛、沒味覺、一直咳嗽，甚至會健忘或憂鬱症，而目前台灣臨床狀況也開始發現有此現象。

柯文哲說，跟醫院商量後，目前有3家醫院包括台大、北榮、北醫等，願意成立「新冠肺炎長期追蹤特別門診」，而聯合醫院會設在中興院區，倘若確診者病好了後，仍覺得身體不舒服，還是需要症狀治療，甚至是解決心理問題，因此在台北市開設特別門診，提供給市民更好的服務。

柯文哲強調，這些北市府正在規劃當中，大約這幾天會正式推出，視病人數量、台灣情況調整，如果病人數量很多，會要求更多醫院開設門診。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）