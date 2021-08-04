快訊／曾確診已解隔「還要再做PCR？」　柯文哲解答了

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心4日公布，新增20例本土確診，以新北市14例最多，其次為台北市5例，另確診個案中無新增死亡。台北市政府下午3時15分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，北市7家醫院免費PCR篩了3.7萬人左右，抓到83例「舊陽性」，呼籲這些人康復後Ct值若大於30，就不用再回去做PCR。

台北市政府4日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對台北101櫃員確診、餐飲內用稽查是否有違規、台北市擬發振興券、前台北市長郝龍斌籲個縣市首長別配合打高端、空軍幻象戰機伴飛迎接東奧選手等議題做回應。

▲北市府疫情說明。（圖／北市府提供）

柯文哲提及，北市有提供7家醫院免費PCR，這段時間做了3萬7602人，抓到43個陽性案例，但更多的是83個「舊陽性」，也就是以前感染過，後來PCR還是清不掉。

柯文哲說，依照目前指揮中心規定，發病以後隔離17天，特別有做過PCR，Ct值大於30，就不需要再擔心，「因為有些人感染過，PCR一直做，就是沒辦法完全清零。」可是只要Ct值大於30，自己有念過很多論文，有些寫Ct值28或25以上就不會感染他人，台灣已經取安全標準Ct值30，就算後面做了PCR，Ct值做出來32或34，「應該是不會再感染人。」

柯文哲說，3.7萬多人裡面，有83人是感染過又回來做PCR，就是因為鼻腔怎麼做，病毒都清不掉，所以產生焦慮天天做，甚至有人做過4次。

柯文哲呼籲，如果是以前確診過，並且已經康復了，且最後一次做PCR的Ct值大於30，「其實不用再做了啦！因為有時候拖很久，就是不會清零。」但是不用太害怕，因為不會感染他人，「你自己不要焦慮！」目前沒什麼科學證據顯示，這些人會傳染他人，所以「拜託你不要一直回來做PCR篩檢了，因為我後來發現，這裡面83個比新陽性的還多快2倍。」

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）