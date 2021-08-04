快訊／五倍券蓄勢待發　柯文哲：老是發紙本看起來「就很Low」

記者陳家祥／台北報導

今年受到疫情重創程度遠超去年，中央計畫發放五倍券，在未來進一步解封後能提振國內經濟。針對發行紙本五倍券，台北市長柯文哲說，「每一個危機都是國家進步的機會，老是發紙本看起來就很Low」。

▲柯文哲召開防疫記者會。（圖／北市府提供）

柯文哲表示，在台灣做政策研究，一個是先看其他國家或是歷史上怎麼做。香港是18歲以上每人5000港幣，但是電子支付，八達通、支付寶等，每個危機都是轉機，去年發三倍券的時候，當時是在敬老卡上，常常會說老百姓不會用新的技術，但是去年65歲以上長者有38%是用敬老卡去領三倍券，花3000補3000。

柯文哲指出，無現金交易是世界潮流，如果香港要發5000港幣全部用電子支付，假設台灣都用電子身分證，每個人都有電子支付跟銀行帳戶有連結，「中央只要按一個enter，按照幾歲多少錢，就轉到帳戶，幾秒鐘就完成」。

「危機就是轉機，但要善用每一個危機，在危機的時候才有動力去做改變。」柯文哲說，去年已經花了23億去搞三倍券，搞得大家都很累，結果現在又來一遍；他算過，如果現在是發1000領5000，全部改E化，花5000領5000，台北市要26億，「每一個危機都是國家進步的機會，老是發紙本看起來就很Low」。