一開始被看衰⋯澳洲數位音樂廳1年獲利！文化部借鏡推「線上舞台」

▲文化部與兩廳院推出「藝FUN線上舞台計畫」。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

為了扶植表演藝術，文化部與國表藝推動「藝FUN線上舞台計畫」，是全台首度售票的線上表演，文化部長李永得提到，其實國外已經開始有不少售票的線上演出，像是澳洲的數位音樂廳，一開始也不被看好，不過營運一年下來已經獲利超過120萬澳幣。

自5月疫情警戒升級至今，根據「OPENTIX兩廳院文化生活」售票系統總計，有超過1,089場演出取消，約300個團隊受到影響，讓表藝界面臨非常大的困境。

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李永得提到，目前採行的「梅花座」實體演出售票方式，對表演團隊來說幾乎是「演一場就虧一場」；而台灣雖然降為二級，但根據國外經驗來看，降為二級之後，不代表就會回到一級，面對未來的各種不確定性，表演藝術走向「數位」和「線上發展」，是一條必須嘗試的路。

▲梅花座售票可能是「演一場，賠一場」。（示意圖／兩廳院）

此次推動《藝FUN線上舞台計畫》，鼓勵藝文團隊以直播或錄播方式，舉行線上售票演出。藉由突破時間和空間限制的展演形式，開拓新時代觀眾群。而李永得也說，如果此模式成功，「未來會成為固定政策」，文化部會持續補助。

他也提到，其實國外已經有許多線上演出的表演藝術節目，像是澳洲數位音樂廳，一開始投入營運時也很多人不看好，但營運一年下來，已經獲利超過120萬澳幣；而日本也有不少售票的線上演出，連他在台灣，都還能收到推播訊息。無論如何，發展線上演出都是一個重要的里程碑嘗試。

演出的數位串流平台，將化身為「虛擬劇場」，但在串流平台的選擇上，李永得表示會優先以國內為主，這也是一種「國家隊」的概念。

▲《藝FUN線上舞台計畫》說明記者會。（圖／文化部）

《藝FUN線上舞台計畫》分為「示範場演出」、「公開徵件」2個階段進行，示範場首波先邀請因三級警戒而取消的表演團隊，包括果陀劇場、故事工廠、龍潭愛樂管弦樂團、對位室內樂團、尚和歌仔戲劇團、台灣絃樂團、春河劇團、拉縴人文化藝術基金會、滯留島舞蹈劇場等。



8月7日由果陀劇場《生命中最美好的5分鐘》打頭陣，8月15日故事工廠《莊子兵法》接棒登場，預計10月底前，陸續在OPENTIX、KKTIX或其他線上串流平台售票播出。

至於線上演出跟實體有什麼不同？故事工廠執行長林佳鋒透露，這次在演出前10分鐘會帶著線上觀眾去看「舞台幕後」；而演出後還有線上座談，網友可以即時留言，跟導演和演員互動交流，未來也還會做更多嘗試。

▼《藝FUN線上舞台計畫》示範場演出時間表。（圖／文化部）



而「公開徵件」自即日起至8月22日受理線上申請，創新製作或經典之作皆可，獲選者每案獎助40至150萬元，包含場地租借、演出製作轉為線上演出因應調整費、演出現場設備租借、直/錄播攝影、行銷宣傳、售票與串流平台等，以及配合演出場館的檢疫等相關費用。獲選作品需要在9至11月底前於串流平台售票播出，票房歸團隊所有。詳細徵選辦法，可至國家兩廳院官網查詢。

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