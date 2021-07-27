警戒降級觀眾仍持「觀望」態度　民進黨立委建議續發「藝FUN券」

▲陳亭妃等人召開「補強紓困安全網系列記者會之五：挺展演、撐藝文、顧台灣」線上記者會。（圖／陳亭妃辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎衝擊藝文產業，民進黨立委陳亭妃27日表示，文化部去年發放的「藝FUN券」效果不錯，今年應延續且加大力道，降級後相關單位應思考表演團體保險機制與租稅優惠，各部會也要有平台讓藝文產業有對口。

民進黨派系「正國會」立委陳亭妃、吳琪銘、陳秀寳、蔡適應、黃秀芳、陳歐珀等人27日上午召開「補強紓困安全網系列記者會之五：挺展演、撐藝文、顧台灣」線上記者會，並邀請九天民俗技藝團副團長李光正、台灣音樂文化國際交流協會理事曾長青、翔妃藝術團執行長馮百翰等人參與。

陳亭妃表示，紓困申請條件要更明確、從寬從簡從速，文策會也應積極協助藝文團體的紓困貸款需求，而文化部去年發放的「藝FUN券」效果不錯，她建議今年可以延續並加大力道，相關單位也應思考表演團體保險機制與租稅優惠，各部會也要有平台讓藝文產業有對口。

李光正說明，表演藝術不像製造業或餐飲業，顧客可以快速回流，而是要有活動檔期才能表演，創作時間常常也需要半年到一年，再加上今年不如去年可以放心出門，即便解封還是要持續戒備，因此振興措施必須有更好的配套。

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／陳亭妃辦公室提供）



吳琪銘指出，三級警戒兩個多月以來，藝文工作者面臨演出取消、延期或退票等狀況，對劇場表演藝術造成極大衝擊，雖然目前防疫措施鬆綁開放，但在密閉式空間的藝文展演，觀眾們仍抱持「觀望」的態度，因此解封後的振興與配套方案很重要，希望相關部會盡速研議安全的配套措施及有效的振興方案。

馮百翰表示，該團體以科班畢業舞者接案表演、配合樂手，在廟會演出居多，雖然文化部認定可以申請紓困，卻在申請過程中被以傳統戲曲、表演藝術類別推來推去，被告知相關佐證不齊全，卻又無法說明如何補件。

馮百翰則提及，有些去年申請過紓困補助的團員，在今年6月4日起都有陸續收到，不過有些人已經沒有從業，相關單位卻沒有查證，而目前從業的人卻遲遲無法請領，與文化部一來一往的時間，已經耽誤申請其他單位紓困補助的時間，令人無所適從。

陳歐珀表示，未來藝文振興一定要加大力道，去年推出的「藝FUN券」大受歡迎、領券率高達98%，這次疫情衝擊更嚴重，文化部應該增加振興預算，讓藝文產業在疫情緩解後能迅速回復、繼續維持台灣高水準的軟實力。

曾長青認為，目前救急的紓困應該告一段落，長遠的振興更為重要，流行音樂發展以智慧財產權、網路科技運用為主要導向，與後疫時代的轉型趨勢相符，而其振興措施不用等到疫情後，前瞻性的數位內容發展現在就可著手，政府應以透過投資、孵化、加速做長遠規劃。

黃秀芳指出，相關單位應在疫情間提供民間企業獎助表演藝術團體誘因，相關部會也要共同思考藝術呈現與傳播的多元性，建構更前衛的呈現形式，讓藝文展演不要每每因為疫情就必須停擺。

陳秀寳建議，文化部可以評估如何協助表演單位加保 ，並進一步就防疫相關成本問題研議補助方案，很多表演單位為維持中長期營運，因此會有貸款需求，但仍有不少單位擔心財務狀況或遭遇資料卡關，希望文化部及文策院要滾動調整。

蔡適應則說，「兼職藝文工作者」在紓困4.0的方案當中，只能被納入勞動部1萬元的部分工時勞工生活補貼，無法申請文化部補助，這部分並不合理，應該盡速改善。

▼民進黨正國會要求藝FUN券應延續且加強力道。（圖／陳亭妃辦公室提供）



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