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臺灣田徑「欄神」陳奎儒晉級！鄉親嗨翻　爸爸：不敢打電話給他

記者蔡佩旻／雲林報導

東京奧運男子110公尺跨欄預賽3日晚上6點34分登場，台灣田徑「欄神」陳奎儒是雲林縣四湖鄉子弟，因此四湖鄉親晚間到參天宮香客大樓餐廳觀看實況轉播，其中陳奎儒雙親、雲林縣長張麗善等人都到場為陳奎儒集氣加油，後來看到陳奎儒確定進級準決賽時，全場歡聲雷動，大喊「繼續努力拚前3名！」

▲東京奧運男子110公尺跨欄預賽今日18時34分登場，台灣田徑「欄神」陳奎儒是雲林縣四湖鄉子弟，晚間四湖鄉親參天宮 香客大樓餐廳觀看實況轉播。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲東奧男子110公尺跨欄預賽晚間登場，雲林縣四湖鄉親紛紛到參天宮香客大樓看實況轉播，替台灣田徑「欄神」陳奎儒集氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳奎儒父親陳文益3日下午受訪時表示，陳奎儒今年專心集訓只有過年回來一次，大賽在即感到愈緊張，與兒子同心，像自己在比賽一樣，不過希望兒子能穩下來，拿下最好成績，起碼能自我超越刷新自己13.34秒的紀錄一圓心願，但最重要還是希望兒子平安完成賽事，他一直不敢打電話給兒子，怕干擾他的心情。

▲東京奧運男子110公尺跨欄預賽今日18時34分登場，台灣田徑「欄神」陳奎儒是雲林縣四湖鄉子弟，晚間四湖鄉親參天宮 香客大樓餐廳觀看實況轉播。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲當大會宣布陳奎儒獲得進級準決賽，全場歡聲雷動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

槍聲一響，陳奎儒的父母和鄉親高喊「陳奎儒加油！」最後陳奎儒以12.53秒排行預賽第五，全場期待奎儒進入準決賽，當大會宣布陳奎儒獲得進級準決賽，全場歡聲雷動，陳的父母和在場的人都喜悅到泛淚。

陳文益說，他用兒子的金句「沒有跨不過的障礙、沒有創造不了的歷史、未來沒有極限」作為賽前的勉勵，希望兒子以此激勵自已，在奧運跨出好成績。陳文益感謝眾人的支持與參天宮關聖帝君的保佑，讓陳奎儒順利晉級。

起跑時陳媽媽閉上眼睛，陳媽媽說，「我與兒子心靈相通，閉眼是我將媽媽的意念傳達給遠方的兒子，兒子果然不讓我失望，太感謝了」。陳媽媽表示，奎儒看起來有點緊張，但還是很努力的拚鬥到最後，最後跑出腳受傷後最好的成績，非常不容易，沒有讓鄉親們失望。

雲林縣長張麗善感動到泛淚說，陳奎儒能進級這是雲林至高的光榮也是台灣之光。張麗善表示，為激勵更多優秀體育人才，縣府將提高奧運獎勵金，個人第1名獎金由30萬提升至100萬、第2名由20萬提高至 80萬、第3名由15萬提高至60萬。奧運團體獎勵金與破奧運紀錄獎金也同時提高。

▲東京奧運男子110公尺跨欄預賽今日18時34分登場，台灣田徑「欄神」陳奎儒是雲林縣四湖鄉子弟，晚間四湖鄉親參天宮 香客大樓餐廳觀看實況轉播。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲陳文益說，他用兒子的金句「沒有跨不過的障礙、沒有創造不了的歷史、未來沒有極限」作為賽前的勉勵，希望兒子以此激勵自已，在奧運跨出好成績。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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