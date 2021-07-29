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疫情千場表演取消！首度「線上舞台」售票演出　全新政策開跑

▲▼《藝FUN線上舞台計畫》開跑。（圖／文化部）

▲首度「線上舞台」售票演出！文化部與國家表演藝術中心推出《藝FUN線上舞台計畫》。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

疫情重創表演藝術，5月中以來超過千場節目取消，影響300多個表演團體！文化部今（29）日公布《藝FUN線上舞台計畫》開跑，這是國內首度正式售票的線上演出計畫，目前請果陀劇場、故事工廠在8月舉行試辦場，同時也自即日起至8/22公開徵件，每案獎助40至150萬元，文化部長李永得表示，若做得成功，未來會成為固定政策。

李永得提到，目前採行的「梅花座」實體演出方式，對表演團隊來說幾乎是「演一場就虧一場」，而台灣疫情雖然在70多天從三級降為二級，這是一個值得鼓勵的事，但根據國外經驗來看，降為二級之後，不代表就會回到一級，面對未來的各種不確定性，表演藝術走向數位和線上發展，是一條必須嘗試的路，而如果此模式成功，「未來會成為固定政策」，文化部會持續補助。

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▲▼《藝FUN線上舞台計畫》開跑。（圖／文化部）

▲《藝FUN線上舞台計畫》虛實整合。（圖／文化部）

文化部進一步與國表藝聯手推出《藝FUN線上舞台計畫》，鼓勵藝文團隊以直播或錄播方式，舉行線上售票演出。藉由突破時間和空間限制的展演形式，開拓新時代觀眾群，激發數位時代新的表演藝術營運模式，推動「劇場就在生活場域中」的理念，延續民眾對表演藝術的關注與熱情。

國表藝董事長朱宗慶表示，自5月疫情警戒升級至今，「OPENTIX兩廳院文化生活」售票系統總計有超過1,089場演出取消，約300個團隊受到影響，讓表藝界面臨非常大的困境。表藝界竭力保持創作與演出的動能，線上售票演出將是因應大環境發展趨勢可運用的形式。對於文化部大力推動各項補助計畫，國表藝各場館將全力配合，也樂見表藝界發展出更不同的展演模式，創造更多元的未來。

▲▼《藝FUN線上舞台計畫》開跑。（圖／文化部）

▲《藝FUN線上舞台計畫》分為「示範場演出」、「公開徵件」2個階段進行。（圖／文化部）

《藝FUN線上舞台計畫》分為「示範場演出」、「公開徵件」2個階段進行，示範場除了提供場地，也提供轉為線上演出需要的攝影等相關經費，首波先邀請因三級警戒而取消的表演團隊，包括果陀劇場、故事工廠、龍潭愛樂管弦樂團、對位室內樂團、尚和歌仔戲劇團、台灣絃樂團、春河劇團、拉縴人文化藝術基金會、滯留島舞蹈劇場等。

8月7日由果陀劇場《生命中最美好的5分鐘》打頭陣，8月15日故事工廠《莊子兵法》接棒登場，預計10月底前，陸續在OPENTIX、KKTIX或其他線上串流平台售票播出。

至於線上演出跟實體有什麼不同？故事工廠執行長林佳鋒透露，這次在演出前10分鐘會帶著線上觀眾去看「舞台幕後」，而演出後還有線上座談，網友可以即時留言，跟導演、演員互動交流。 

▼《藝FUN線上舞台計畫》示範場演出時間表。（圖／文化部）

▲▼《藝FUN線上舞台計畫》開跑。（圖／文化部）

而「公開徵件」自即日起至8月22日受理線上申請，創新製作或經典之作皆可，獲選者每案獎助40至150萬元，包含場地租借、演出製作轉為線上演出因應調整費、演出現場設備租借、直/錄播攝影、行銷宣傳、售票與串流平台等，以及配合演出場館的檢疫等相關費用。獲選作品需要在9至11月底前於串流平台售票播出，票房歸團隊所有。

詳細徵選辦法，可至國家兩廳院官網查詢。

▲▼《藝FUN線上舞台計畫》開跑。（圖／文化部）

▲▼《藝FUN線上舞台計畫》公開徵件，獲選者每案獎助40至150萬元。（圖／文化部）

▲▼《藝FUN線上舞台計畫》開跑。（圖／文化部）

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