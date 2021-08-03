文化部挺小S！　「沒有一位藝人需為支持自己國家的選手而道歉」

▲文化部聲援小S。（圖／翻攝文化部臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

知名主持人小S熱情為奧運「國手」加油，結果被大陸網友以「支持台獨」、「辱華」為由出征，4家大陸廠商也宣布解除相關代言合作。對此，文化部透過臉書發文力挺，人人都有聲援選手的自由，「沒有一位選手，需要為了比賽失利、沒有得到金牌而道歉；也沒有一位藝人，需要為了支持自己國家的選手而道歉。」

文化部今（3）日在臉書表示，在羽球賽事中，印度選手 P V Sindhu、泰國選手 Ratchanok Intanon (รัชนก อินทนนท์)，雖然輸給台灣的戴資穎，但仍給予高度祝福與鼓勵，不僅展現完美風度，更表現出頂尖運動員之間，既競爭又彼此扶持，長期培養的友誼與羈絆，是奧運競賽中人性美好的展現，也感動無數臺灣人。

不過，文化部提到，有些國家的選手因為比賽勝負遭到抨擊，成為大眾宣洩憤怒的對象；甚至有知名藝人，只是因爲在社群上表示自己對台灣選手的支持，便成為眾矢之的。種種現象，都讓人感到痛心，不僅惋惜運動員長期努力的成果被一一抹煞，也譴責一個不容許異議發聲的社會，竟讓發展其中的個人，不管是運動員、還是演藝工作者，無時無刻都必須承受高度政治壓力。

文化部強調，在台灣，沒有一位選手，需要為了比賽失利、沒有得到金牌而道歉；「也沒有一位藝人，需要為了支持自己國家的選手而道歉。」

文化部相信，每一位代表國家出賽的選手，不論比賽結果，都值得全體國民的讚許與欽佩；每一個國民，也應當享有公民社會中，最基本的言論自由。



文化部也喊話，在奧運進入倒數階段，讓我們繼續為選手們喝采，也持續挖掘、分享這場賽事中，種種美好、令人動容的一面。謝謝每一位選手，為全世界觀眾，帶來一場場精彩又迷人的比賽。

▲小S。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）