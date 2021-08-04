金門長者「免預約就能打」第二劑疫苗！縣府將設大型接種站

▲金門將為65歲以上長輩，設大型接種站開打第二劑疫苗。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

長者疫苗接種第二劑施打期！對此，金門縣政府表示，請長者不必擔心接種時程，縣府將再開設大型接種站來服務長者，8/28在四鄉鎮循以往模式設AZ疫苗大型接種站開打，至於莫德納則要依中央疫苗分配，數量確認後，再另行公布。

近期金門縣府接獲很多長輩致電詢問，不知何時要接種第二劑、中央的疫苗預約系統不會操作等問題，縣長楊鎮浯表示，請65歲以上長輩放心，縣府已做好啟動大型接種站規劃，只要疫苗一到金門，就會開打第二劑，也會請村里長通知長輩開打的時間，並依先前模式接送長輩，仍會以分流，有秩序的施打，讓長輩們安心。

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衛生局則表示，縣府與五鄉鎮公所、各醫療院所合作，自6月16日起陸續在全島設置大型新冠肺炎疫苗接種站，分流為縣民大規模注射疫苗，效率和秩序良好，很受好評。但因中央疫苗分配時程等因素，已統一調整第二劑接種時間，鄉親可看接種紀錄卡（黃）第一劑接種時間，再往後推算10至12週，即是可接種第二劑的時間，並請注意依目前規定疫苗不能混打。

此外衛生局說明，以金門第一劑接種日期推算，75歲以上長輩在6月16日至19日接種AZ疫苗，第二劑接種日期預定8月25日起；65歲以上鄉親於7月2日至4日接種莫德納疫苗，第二劑接種日期預定9月10日起。但實際接種仍要以AZ與莫德納疫苗的存量、到貨狀況和疫苗政策為準。

依中央流行疫情指揮中心規定，現階段疫苗接種的第一、二劑間隔時間，無論AZ疫苗或莫德納疫苗，除了第一類接種對象、國籍航空機組員、孕婦、及6月9日至7月9日第一至第三類對象已接種第一劑莫德納疫苗者，第二劑莫德納疫苗間隔至少28天外，其餘已完成AZ疫苗或莫德納疫苗第一劑者，與第二劑之接種間隔皆為10至12週。