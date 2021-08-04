北市也要發振興券！黃珊珊曝2種方法：中央紓困「我們會再加碼」

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

為帶動疫情過後經濟成長，行政院規劃於9月發放振興五倍券，引發外界熱議。關於是否贊同中央發放五倍券，而不是發現金？台北市副市長黃珊珊4日坦言，直接發現金的話，可能會把錢放在口袋裡不拿出來消費；北市未來也會推振興券，不過採2種方法進行，其中一種是使用「電子券」，不用像中央一樣把券印出來。

黃珊珊4日接受《新聞不芹菜》廣播節目專訪。主持人黃光芹詢問，中央未來要發五倍券，但也有人質疑，為何要花10億印製，何不直接發現金，北市有沒有相關紓困規劃？黃珊珊說，北市府正在編追加預算，這個會期會送到台北市議會。

黃珊珊提及，中央是針對比較辛苦的行業做紓困，而台北市則會再加碼，例如萬華地區就有專案紓困計畫，其他振興則會有不同規劃；直接發放現金當然是一種選項，可是大家可能會把錢放在口袋裡面，不拿出來做消費，所以「我們希望不要像中央一樣印什麼券。」

黃珊珊舉例，台北市有台北通APP，可能是推出優惠券模式，讓民眾可以拿到優惠券，廠商進而跟市府請款等；希望透過電子券方法，或是用電子券直接傳到手機上做振興，目前府內都在考慮與規劃中。

黃光芹追問，所以北市也同意民進黨作法，並擔心發現金的話，民眾會把錢放戶頭，不拿出來花嗎？黃珊珊回應，台北市會使用2種方法，「可能都會用」，要看不同族群對象，例如哪些族群有特別需求，就得用特別方式，中低收入戶可能跟一般人不同，「不同族群用不同方式處理。」